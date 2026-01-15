通膨降溫、降息不急？摩根大通這樣看

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-15 10:00

據《TheStreet》，對美國大眾與華爾街而言，終於迎來一些關於負擔能力的好消息。數據顯示，12 月基本通膨升幅低於預期，核心消費者物價指數 (CPI) 較 11 月僅上升 0.2%。核心 CPI 年增 2.6%，持平於四年低點。摩根大通 (J.P. Morgan) 認為，通膨降溫強化了市場對聯準會 (Fed) 降息的押注。

摩根大通認為，通膨降溫強化了市場對聯準會降息的押注(圖：Shutterstock)

經濟學家預期，通膨在 2026 年將逐步趨緩，原因包括：企業通常會在年初調整價格，以及美國最高法院即將作出的裁決，可能影響全球關稅。

摩根大通財富管理投資策略主管 Elyse Ausenbaugh 於周二 (13 日) 表示，勞動、住宅與能源成本的通膨維持相對溫和，顯示聯準會目前的中性政策利率「是合適的」。

就業最大化與物價穩定是美國國會賦予聯準會的雙重使命。這兩項目標之間需要精細拿捏：利率較高有助於抑制通膨，但會增加失業風險；利率較低可降低失業率，卻可能推升通膨。

作為獨立的中央銀行，聯準會以利率作為工具，來履行其使命並執行貨幣政策。

聯邦基金利率是美國銀行在聯準會體系內進行隔夜拆借時的基準利率，進而影響信用卡、汽車貸款與學生貸款等短期借貸成本。

10 年期美國公債殖利率則是長期利率的重要基準，目前約在 6.1% 左右。

美國總統川普及其盟友近期加大對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的施壓，要求更大幅度降息。

鮑爾於周日揭露，美國司法部已對他展開刑事調查。川普否認事前知情。

川普周二在 Truth Social 發文，對 12 月 CPI 報告表達正面看法：「美國通膨數據很棒 (很低)！這代表『總是太慢』的鮑爾應該降息。」

由 12 名成員組成的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預計將在本月稍晚會議中，把聯邦資金利率維持在 3.50%-3.75% 區間。

住房成本是黏性通膨的一項關鍵要素，其價格月增 0.4%，為 12 月升幅最大的項目。住房在 CPI 權重中占比超過三分之一，年增率為 3.2%。

報告中其他項目也顯示通膨仍在持續。食品價格月增 0.7%，儘管雞蛋價格下跌 8.2%，在先前大幅上漲後年減近 21%。其他上漲項目還包括休閒娛樂、機票與醫療照護。

Ausenbaugh 表示，「今年預期僅再降息一次，我們不認為通膨會對 2026 年的投資展望構成重大威脅，而經濟循環的改善也降低了進一步降息的必要性。」