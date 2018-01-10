法中兩國是「特殊戰略夥伴」 馬克宏儼然成歐洲代言人

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 首度訪中，部分跡象顯示，北京與歐洲的關係，正產生微妙變化。

中國問題專家、哈佛大學甘迺迪學院高級研究員 Philippe le Corre 表示，當其他西方國家領袖，被「家務事」搞得焦頭爛額之際，馬克宏的表現，儼然已有「歐洲代言人」之勢。

英國首相梅伊忙著處理脫歐問題，內閣改組受挫，讓她在保守黨內的領導威信，備受質疑；德國總理梅克爾自 1 月 7 日起，展開新一輪組閣談判，盼解開政治僵局；至於美國，由總統川普所引發的政治動盪，一波未平，一波又起。

相較之下，馬克宏訪中，為法國拼經濟，可望敲定 184 架空中巴士（Airbus）A320 大單，似乎較具建設性。

法國外貿銀行 (Natixis) 亞太地區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero 分析，中國消費者渴望獲得法國廠商提供的服務，而馬克宏也認真看待，法國與中國的「特殊戰略夥伴」關係。

有別於競選期間「略為消極」的態度，當前，馬克宏看待中國的角度，已全然不同。

中國對歐洲各國，採取「分而治之」的應對方針。Garcia-Herrero 認為，馬克宏已意識到這一點，法國對中國的立場，也更為友善。

馬克宏對中國示好，北京當局也將以串聯歐洲、中東、亞洲的「一帶一路」，給予正面回應。

Garcia-Herrero 說，在中、德兩國有所磨擦的情況下，中國若能強化和法國的關係，有利於其在歐洲的地位。

在為期 3 天的訪問中，馬克宏不只單方面追求有利法國的商業交易，也致力推動互惠的貿易關係。

參訪期間，馬克宏也對中法財經界人士指出，若中國對外國企業，採取限制措施，導致法國或歐洲其他國家，對中國在歐洲的投資，也抱持限制態度，中法兩國，將面臨雙輸局面，因此，「我們都應開放 (市場)」。