鉅亨網新聞中心 2026-07-31 21:40

科技巨頭微軟 (MSFT-US) 在最新的第四財季業績電話會議中，為人工智慧 (AI) 領域的投資者傳遞了一個至關重要的信號：企業級 AI 的未來可能不再僅僅取決於某個「單一基礎模型」，而是屬於那些提供強大技術支援的「基礎設施提供商」。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在業績會議上多次強調，微軟目前的戰略核心是「賦予客戶訪問多種 AI 模型的權利」，代表微軟不再綁死 OpenAI。

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雖然微軟與 OpenAI 的合作關係仍受矚目，但納德拉明確表示，微軟的生態系統不僅包含 OpenAI 的 GPT 系列，還廣泛納入包括 Anthropic、xAI、Mistral 以及微軟自家的 MAI 系列模型。

目前，微軟旗下的雲端服務平台 Azure 已能提供超過 11,000 個 AI 模型供客戶選擇。

數據顯示，企業端對於「多供應商模型」的需求正呈現爆炸式增長，利用來自多個提供商的模型來構建應用程式的客戶數量，在近期增長了五倍之多。這種「平台化」與「多樣化」的趨勢，顯示出企業在部署 AI 時，更傾向於選擇能提供多元整合與穩定基礎設施的合作夥伴，而非將所有籌碼押在單一模型上。

對於 ETF 投資者而言，這一趨勢意味著市場重心正在發生位移。過去，市場主要關注誰能開發出「最強模型」；然而，隨著模型競爭進入白熱化，能夠支持這些模型運行、運算與整合的「基礎設施」反而成為更穩定的投資目標。

這一轉向顯示，微軟的轉型對 AI 基礎設施 ETF 的利好，可能已經超過了直接投資或押注 OpenAI。當企業不再只依賴單一模型，而是需要一個強大的環境來測試、訓練與執行不同的 AI 應用時，微軟、輝達 (NVDA-US) 等提供雲端算力與平台服務的企業，其護城河將變得更加穩固。