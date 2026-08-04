鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-04 08:40

微軟 (MSFT-US) 股價周一 (3 日) 再漲 4.9%，過去三個交易日累計勁揚 24.9%，創 2000 年 10 月以來最佳三日表現，並一舉收復今年以來跌幅，反映市場對其人工智慧 (AI) 布局的疑慮明顯降溫。

微軟 2026 年累計上漲約 0.8%。根據道瓊市場數據，微軟曾在 2000 年 10 月出現三天累計上漲 29.24% 的傲人表現。

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微軟上周公布財報，旗下 Azure 雲端業務營收增速加快，執行長納德拉 (Satya Nadella) 並表示，AI 助理 Copilot 付費用戶已突破 3000 萬個，新增付費用戶數較前一季增加超過一倍。

GraniteShares 執行長 Rhind 表示，這些數據讓投資人相信，微軟近年大舉投入 AI 的資本支出已開始產生回報，「這波漲勢之所以有機會延續，是因為微軟終於回答市場過去 18 個月一直在問的問題，也就是龐大的 AI 資本支出是否能帶來足夠報酬。」

他表示，周一股價續揚並非只是財報行情延續，而是市場重新評價微軟 AI 發展進度，願意給予更高估值。

Rational Equity Armor Fund 投資組合經理 Rahbari 表示，隨著各大超大規模雲端服務商 (hyperscaler) 競相投入 AI，企業資本支出已進入「未知領域」，但業者願意持續擴大投資，代表他們看見足以支撐投資回報的需求。

微軟也在財報中向投資人保證，新會計年度預期仍可讓自由現金流保持在正值，不會因 AI 投資而轉為負值。