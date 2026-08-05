〈焦點股〉美擬封殺中國光收發器 光通訊股集體發光飆漲

據《路透》報導，負責監管美國電信產業的美國聯邦通訊委員會正研擬這項措施，禁止進口中國製造的新款光收發模組，官員希望於今 (2026) 年公布該措施，並在發布後正式生效。受政策激勵下，以美股周二收盤後觀察，AAOI 飆漲 19.44%、Lumentum 漲 8.92%、Coheren 也大漲逾 12.27%。

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今日盤面上，光通訊股在美光通訊龍頭股強漲帶動下，前鼎、聯鈞、聯亞、波若威、華星光、眾達 - KY(4977-TW) 等個股全數飆至漲停板。聯亞在開盤後則再度強攻，股價迅速攻上漲停價 2,160 元，大漲 195 元，已連續第 3 個交易日亮燈漲停，不僅重返 2,000 元大關，股價也創 1 個月以來新高。