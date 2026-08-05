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〈焦點股〉美擬封殺中國光收發器 光通訊股集體發光飆漲

鉅亨網記者黃皓宸 台北

美國川普傳正研擬禁止進口新款中國資料中心硬體，限制範圍將涵蓋 AI 資料中心使用的光收發器，消息一出，除了帶動美國光通訊類股周二 (4 日) 全面走揚，包括 AAOI(AAOI-US)、Lumentum(LITE-US)、Coherent(Corp-US) 股價大漲，也激勵今 (5) 日台廠光通訊股飆漲，包括前鼎 (4908-TW)、聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW) 等多檔亮燈漲停。

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美擬封殺中國光收發器，光通訊股集體發光飆漲。(鉅亨網資料照)

據《路透》報導，負責監管美國電信產業的美國聯邦通訊委員會正研擬這項措施，禁止進口中國製造的新款光收發模組，官員希望於今 (2026) 年公布該措施，並在發布後正式生效。受政策激勵下，以美股周二收盤後觀察，AAOI 飆漲 19.44%、Lumentum 漲 8.92%、Coheren 也大漲逾 12.27%。


今日盤面上，光通訊股在美光通訊龍頭股強漲帶動下，前鼎、聯鈞、聯亞、波若威、華星光、眾達 - KY(4977-TW) 等個股全數飆至漲停板。聯亞在開盤後則再度強攻，股價迅速攻上漲停價 2,160 元，大漲 195 元，已連續第 3 個交易日亮燈漲停，不僅重返 2,000 元大關，股價也創 1 個月以來新高。

其他如上詮 (4979-TW)、萊德光電 - KY(4979-TW)、東典光電 (4979-TW) 及光聖 (4979-TW) 也一度強漲超過半根停板。

外界指出，美國政府這項措施將有利於美國本土光收發模組製造商，相關供應鏈台廠有望持續受惠。此外，隨著美國禁止進口中國製新款資料中心設備，預期將衝擊全球最大的光收發模組供應商，中國的中際旭創 (300308-CN) 相關業績。


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AAOI光收發器LumentumCPO

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前鼎165.5+9.97%
華星光491+9.72%
聯鈞475+9.95%
聯亞2160+9.92%
波若威722+9.89%
眾達-KY139+6.11%
魯門特姆控股849.47+8.92%
祥茂光電科技131.63+19.4%
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