鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-05 13:17

台北的股市房市交易一個樣情，豪宅交易更加競爭。依 實價登錄，曾為坪價萬俱樂部大直水岸豪宅「輕井澤」，9 樓戶含兩車位 118.37 坪，今年 6 月新屋主無貸款交易，以總價 1 億 4949 萬元購入，單價 152.8 萬元，創該社區最低價。

大直水岸豪宅輕井澤 2025 年社區有 3 樓戶，交易每坪價格 155 萬元，如今中樓層再創低價，房仲業者指出，這樣的交易走勢有讓價促成交易的意味。

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，輕井澤是大直知名的水岸豪宅，排除特殊交易，實價登錄目前揭露共 11 筆交易，2015 年 5 樓戶拆算車位，單價破 209 萬，2021 年 14 樓頂樓戶也曾以單價約 200 萬成交。不過由於目前屋齡已達 23 年，加上新交易棟別非水岸第一排，因此身價有差。且不少中古屋在屆臨 20 年後，屋況多會有裝潢更新的需求，部分一手屋主也可能因退休或家庭成員變化，有換屋念頭，因此也催化便宜賣的機會點。

而大安區豪宅 Diamond Power 台北之星今年 7 月 19 樓戶以總價 2 億 8671 萬元，單價 190 萬成交，6 月 20 樓戶 2 億 9382 萬元售出，單價 195.5 萬元，2 月 17 樓戶單價也為 190 萬元。目前實價揭露共 15 筆，最新交易的 3 筆行情介於 190-195 萬元之間，比照去年以前幾乎戶戶單價破 200 萬元的水準，似乎也反映出建商在銷售上改走讓利策略。