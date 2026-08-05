鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-05 17:44

電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今(5)日召開法說會，致伸資深協理曾雅蘭指出，雖然預估第三季營收在聲學新案與 AIoT 需求釋放帶動下，將實現中雙位數季增，然而上游零組件價格持續飆漲，加上下半年 PC 終端需求明顯轉弱，雙重逆風大幅考驗下半年的獲利表現。

曾雅蘭提到，展望第三季，營收成長主要受惠於消費性聲學專案拉貨強勁，以及第二季受限於零組件缺料的 AIoT 專案狀況改善後，顯著需求開始浮現。然而受到 PCB、MLCC、DRAM 及面板等原物料成本大幅拉升影響，下半年毛利率仍面臨極大壓力。

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曾雅蘭表示，下半年營運最大變數在於 PC 終端需求轉弱，由於供應鏈上游原物料與散熱成本大幅拉升帶動產品調漲，進而影響終端買氣，致伸預估第三季資訊產品營收將小幅年減，季減幅度約在低個位數百分比。

致伸總經理暨財務長蕭英怡表示，當前上游原物料漲價浪潮鋪天蓋地，供應商價格硬挺，公司自 7 月起已陸續發起與客戶轉嫁成本的協商機制。然而許多客戶對價格接受度有限，甚至選擇觀望或延後拉貨，導致短時間內難以完全轉嫁成本，下游製造商普遍承受龐大壓力。

蕭英怡指出，為化解成本上漲與客戶轉嫁不易的夾擊，公司在營運端持續優化生產調節與供應鏈管理，並透過嚴格控管營業費用，目標使第三季費用率低於去年同期水準，減緩毛利率承壓對本業獲利的衝擊。

展望致伸各大產品線，智慧生活產品線部分，曾雅蘭表示，受惠於新專案與策略性新客戶拓展，持續挹注營收成長動能，特別是 Partybox 系列表現亮眼，客戶群已由歐美擴展至亞洲市場。雖然去年接案時未預期今年原物料大漲導致專案毛利偏低，但公司著眼於長期客戶基礎，未來將持續深化合作。

車用與智慧車載部分，曾雅蘭分析，第三季營收預估呈中雙位數年增，其中專業聲學與智慧會議系統年增率更達高雙位數。隨著第二季缺料狀況改善，整體 AIoT 營收比重將較上一季及去年同期的 31% 進一步提升，成為帶動營運結構改善的重要支柱。

在資本支出與產能佈局方面，今年全年資本支出預估維持 18 億元。其中泰國廠預計投入 5.6 億元，產能占比已達 30%，今年目標提升至 35%，以分散製造風險並提升生產彈性，新儒廠預計投入 7.3 億元，維護性支出約 5.5 億元。

蕭英怡說明，公司積極布局中長期成長動能，針對邊緣運算、感測器融合及 AI 視覺領域展開轉型，並開發服務機器人與搬運機器人。目前已有約百台機器人在場域測試中，亦與聯發科等晶片大廠展現策略合作成果，相關業務初期歸類於整體 AIoT 之中，待規模擴大後再獨立拆分。