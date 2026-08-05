全球資產恐藏泡沫！麥肯錫：近6成「紙面財富」來自估值膨脹

鉅亨網新聞中心 2026-08-05 16:00

國際顧問公司麥肯錫（McKinsey）最新發布的報告《2026全球資產負債表：失衡與分化》指出，全球財富規模持續膨脹，但其中「虛胖」成分之高已達歷史罕見水準，恐為未來全球經濟埋下不穩定因子。

報告顯示，截至2025年，全球資產負債表總規模攀升至1800兆美元，居民財富同步增長至570兆美元，年增率達7.3%。

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然而，麥肯錫分析師特別提醒，這波財富成長的「含金量」值得商榷，僅有約20%增幅來自實體資本的累積，；反觀近60%的成長，其實是資產價格漲幅超越通膨所堆疊出的「估值泡沫」，也就是所謂的「紙面財富」。

分析人士指出，這代表一旦市場出現顯著回檔，蒸發的財富恐怕遠遠超出實體經濟所能承受的範圍，屆時的衝擊將不僅止於帳面數字，而是牽動整體金融體系的穩定。

美歐中三強分道揚鑣，各自面臨不同險境

報告進一步剖析當前全球三大經濟體的發展路徑，發現彼此正朝截然不同的方向前進。

美國走的是「生產力躍進」路線，企業獲利占GDP比重自2000年以來已翻倍成長，但政府債務規模也同步膨脹至逾GDP的120%。

分析認為，市場對人工智慧（AI）帶動生產力革命的期待若落空，加上財政紀律持續鬆散，恐成為觸發通膨失控或資產負債表被迫「重開機」的導火線。

歐洲則陷入「長期停滯」的泥沼，投資動能不足、儲蓄率居高不下，經濟成長明顯疲軟，遲遲未能擺脫低速增長的困境。

至於中國，報告指出其資產負債表已歷經部分調整，房地產市場價格持續低迷，加上債務水位屢創新高，如何盡快由投資、出口驅動轉為內需消費帶動成長，成為當務之急。

四種未來情境，牽動全球財富走向

報告最後提出警示：任何過度膨脹的資產負債表，終將透過以下四種方式之一回歸平衡：

其一，生產力大幅提升，讓實質經濟成長「消化」目前偏高的資產估值，此為最理想的軟著陸情境；

其二，通膨長期居高不下，透過貨幣貶值稀釋既有債務的實質負擔；

其三，經濟陷入長期停滯，成長遲緩、利率維持低檔，但風險將持續累積、未獲根本解決；

其四，也是最劇烈的情境，即資產負債表遭「強制重置」，資產價格急速崩跌，經濟成長瞬間熄火。