鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-05 07:00

《路透社》週二 (4 日) 引述四名知情人士報導，美國聯邦通信委員會 (FCC) 正起草措施，計畫禁止進口中國新型號光收發模組(光模組)，目標 2026 年內公布並生效，適用於資料中心內部高速光纖傳輸設備，特別是 800G、1.6T 等支撐 AI 訓練與推理的主力規格。

(圖:shutterstock)

報導指出，美方理由仍是「國安」，指控中國設備可能竊密、植木馬程式或干擾資料中心，欲在產品深嵌北美 AI 基建前加以遏制，避免重演華為電信設備退場慢、成本高的舊劇。

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中國駐美大使館週二回應稱，敦促美方傾聽工商界理性聲音、停止抹黑與制裁威脅，嚴重損害中方利益必採必要反制，中國外交部此前亦曾明確反對泛化國安、設歧視性清單打壓中國企業。

衝擊主要落在中際旭創。根據 Counterpoint Research 數據，佔全球資料中心光收發模組市場約 27%，居全球之首，該公司 6 月被美國防部列入所謂「涉軍」名單後已公告否認，強調非軍工、非軍民融合，將溝通維權。

若禁令落地，亞馬遜雲等北美雲商恐被迫轉向 Coherent、Lumentum，但美國創新基金會報告指出，兩家本土廠技術可比、產能規模短期仍補不上中國缺口。

此前，FCC 已對中國無人機、路由器、機器人、逆變器設類似門檻，本次擬禁「新型號」、豁免多數非中供應商，但草案細節未定，知情人士透露，上述草案仍可能修改或擱置。