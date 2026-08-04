鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-05 07:00

據《Seeking Alpha》，美國知名投行 Wedbush 表示，台積電 (TSM-US)(2330-TW) 的 3 奈米製程產能擴張進度可望較原先預期提前 2 至 3 個月。

這家全球最大的晶圓代工廠，目前預計將在今年第四季初，把 3 奈米晶圓每月投片量 (wafer starts) 提升至 18 萬片。這些產能主要來自輝達 (Nvidia)(NVDA-US)、超微 (AMD-US) 及博通 (Broadcom)(AVGO-US) 等客戶的訂單需求。相較之下，2026 年上半年，台積電 3 奈米製程每月投片量約為 15 萬片。

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Wedbush 分析師 Matt Bryson 在報告中寫道，「至於 2 奈米製程，報告指出，2026 上半年每月投片量約為 5 萬至 6 萬片，預計到第四季初將增至 8 萬片以上，年底前則有望接近 10 萬片，這將使 2 奈米與 3 奈米製程合計每月投片量超過 26 萬片。」

他進一步指出，「如果上述消息屬實，將再次印證台積電先前對 2 奈米需求所釋出的樂觀看法，也支持公司對下半年展望的正向預期，即預估下半年銷售動能將加速。」