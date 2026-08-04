鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-04 18:25

台股今 (4) 日在電子權值股漲跌互現下，終場跌 25.75 點或 0.06%，守住 4 萬 3，但未能收復月線，成交量 1.04 兆元。外資今天再減碼 57.32 億元，大砍台積電 1.2 萬張，不過反手加碼 00991A 主動復華未來 50、00403A 主動統一升級 50 以及 00981A 主動統一台股增長。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 57.32 億元，連 2 賣，自營商也同步減碼，賣超 194.29 億元，連 8 賣；投信則持續加碼，買超 252.7 億元，連 30 買，三大法人今天合計買超 1.09 億元。

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外資今天雖然賣超，不過大舉敲進 3 檔主動式 ETF，買超 00991A 主動復華未來 50 4.6 萬張，00403A 主動統一升級 50 4 萬張，以及 00981A 主動統一台股增長 2.7 萬張。同時，也買超 00632R 元大台灣 50 反 1 9.1 萬張。

外資買超個股方面，買超光寶科 2.8 萬張，南亞科 2.4 萬張，緯創 1.8 萬張，統一 1.7 萬張，仁寶 1.3 萬張，台新新光金 1.3 萬張，凱基金 1.2 萬張，友訊 1.1 萬張，長榮航 1.1 萬張，友達 1 萬張。

外資賣超部分，今天減碼彰銀 3.7 萬張，臺企銀 3 萬張，台中銀 2.9 萬張，中纖 2.5 萬張，第一金 2 萬張，寶成 1.7 萬張，日月光 1.3 萬張，台積電 1.2 萬張，兆豐金 1.2 萬張，台泥 1.2 萬張。

投信今天偏愛金融族群，買超個股前十名中，有 7 檔為金融股，加碼華南金 7874 張，元大金 5408 張，富邦金 4923 張，國泰金 4545 張，兆豐金 4231 張，臺企銀 3306 張，彰銀 3052 張。其他個股上，買超華通 6661 張，欣興 5936 張，緯創 5573 張。