〈台股盤後〉亞股一枝獨秀 受制月線反壓 漲點收斂至266點收43386點
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (3) 日在亞股中逆勢上漲，早盤開低後買盤敲進，推升盤中翻紅、最高衝上 43,784 點，上漲超過 650 點，終場漲幅略有收斂，收在 43,386.41 點，上漲 266.66 點，站穩十日線，成交量縮至 8445 億元，與上周五相當。
亞股今日走勢偏弱，日經下跌超過 1%，韓股歷經上周五暴漲後，今日修正超過 5%，其餘包括上海綜合、深圳綜合也全面走跌，僅台股翻紅上漲，在亞股中呈現一枝獨秀。
台股今日終場收紅，上市櫃上漲家數超過 1,200 家，漲幅超過 5% 的達 200 家，下跌家數約 600 家；權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在上周五罕見漲停後，今日回檔超過 2%，跌破月線大關，市值降至新台幣 61 兆元。
台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅皆在 2% 以上，不過，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、欣興 (3037-TW)、智邦 (2345-TW) 全數亮燈漲停，支撐大盤上漲。
被動元件今日延續強勢反彈走勢，指標股國巨 *(2327-TW)、華新科 (2492-TW) 雙雙漲停，其他如日電貿 (3090-TW)、三集瑞 - KY(6862-TW)、信昌電 (6173-TW)、千如 (3236-TW)、金山電 (8042-TW)、天二科技 (6834-TW) 也同步亮出紅燈，走勢相當凌厲。
儘管台股持續上漲 266.66 點作收，但從技術面來看。今天指數仍受制於月線，上漲近 700 點後收斂漲點，且上檔月線正式下穿季線，季線雖仍維持上揚，但反彈的力道恐將進一步減弱。
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