鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-03 14:13

台股今 (3) 日在亞股中逆勢上漲，早盤開低後買盤敲進，推升盤中翻紅、最高衝上 43,784 點，上漲超過 650 點，終場漲幅略有收斂，收在 43,386.41 點，上漲 266.66 點，站穩十日線，成交量縮至 8445 億元，與上周五相當。

〈台股盤後〉亞股一枝獨秀 受制月線反壓 漲點收斂至266點收43386點。(鉅亨網資料照)

亞股今日走勢偏弱，日經下跌超過 1%，韓股歷經上周五暴漲後，今日修正超過 5%，其餘包括上海綜合、深圳綜合也全面走跌，僅台股翻紅上漲，在亞股中呈現一枝獨秀。

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台股今日終場收紅，上市櫃上漲家數超過 1,200 家，漲幅超過 5% 的達 200 家，下跌家數約 600 家；權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在上周五罕見漲停後，今日回檔超過 2%，跌破月線大關，市值降至新台幣 61 兆元。