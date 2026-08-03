台股

〈台股盤後〉亞股一枝獨秀 受制月線反壓 漲點收斂至266點收43386點

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (3) 日在亞股中逆勢上漲，早盤開低後買盤敲進，推升盤中翻紅、最高衝上 43,784 點，上漲超過 650 點，終場漲幅略有收斂，收在 43,386.41 點，上漲 266.66 點，站穩十日線，成交量縮至 8445 億元，與上周五相當。

cover image of news article
〈台股盤後〉亞股一枝獨秀 受制月線反壓 漲點收斂至266點收43386點。(鉅亨網資料照)

亞股今日走勢偏弱，日經下跌超過 1%，韓股歷經上周五暴漲後，今日修正超過 5%，其餘包括上海綜合、深圳綜合也全面走跌，僅台股翻紅上漲，在亞股中呈現一枝獨秀。


台股今日終場收紅，上市櫃上漲家數超過 1,200 家，漲幅超過 5% 的達 200 家，下跌家數約 600 家；權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在上周五罕見漲停後，今日回檔超過 2%，跌破月線大關，市值降至新台幣 61 兆元。

台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅皆在 2% 以上，不過，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、欣興 (3037-TW)、智邦 (2345-TW) 全數亮燈漲停，支撐大盤上漲。

被動元件今日延續強勢反彈走勢，指標股國巨 *(2327-TW)、華新科 (2492-TW) 雙雙漲停，其他如日電貿 (3090-TW)、三集瑞 - KY(6862-TW)、信昌電 (6173-TW)、千如 (3236-TW)、金山電 (8042-TW)、天二科技 (6834-TW) 也同步亮出紅燈，走勢相當凌厲。

儘管台股持續上漲 266.66 點作收，但從技術面來看。今天指數仍受制於月線，上漲近 700 點後收斂漲點，且上檔月線正式下穿季線，季線雖仍維持上揚，但反彈的力道恐將進一步減弱。


文章標籤

台股盤後台積電被動元件國巨TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電2370-2.27%
天二科技87.7+9.90%
金山電108.5+9.93%
千如42.6+9.94%
信昌電160+9.97%
三集瑞-KY137.5+10.0%
日電貿137.5+10.0%
華新科239.5+9.86%
國巨552+9.96%
智邦2335+9.88%
欣興865+9.91%
日月光投控610+9.91%
聯發科3910+9.99%
聯電118-2.48%
台達電1580-3.66%
台積電ADR405.815+0.62%
聯電 ADR19.375+2.30%
美元/台幣32.490+0.61%

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

中弱短強
天二科

70.83%

勝率
中弱短強
金山電

65.39%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
天二科

70.83%

勝率
中弱短強
金山電

65.39%

勝率

#指標剛突破

中弱短強
天二科

70.83%

勝率

#營收獲利增加

中弱短強
天二科

70.83%

勝率

#營收創高股

中弱短強
天二科

70.83%

勝率
中弱短強
金山電

65.39%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty