鉅亨網記者張欽發 台北
台股大盤成交量能停滯不前，指標股權王台積電 (2330-TW) 今 (4) 日開盤下跌 1.9%，同時，權重股鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 早盤的下跌並造成大盤指數的壓抑，技術面同時受制月線反壓，大盤指數今天早盤下跌近 400 點，一度來到 42895.81 點，隨後走高向平盤靠攏，再度進行 4 萬 3 千點攻防戰。
同時，早盤日股下跌逾 1%，韓國股市跌 2.45%，對台股走勢形成壓抑效應，同時，今天早盤台股電子股跌 1.12%，占大盤成交比重 86.37%，金融股下跌 0.41%，占大盤成交比重 0.5%。大立光 (3008-TW) 登漲停，光學類股表現與石英元件類股同強。
台股今天以 43092.49 點開出，早盤走低，市場全場成交值估在 1.19 兆元。資深證券分析師簡伯儀指出，目前台股顯現的成交量能不足走勢，上檔的月線反壓也仍重，投資人對資金的控管更宜審慎，宜嚴控手中資金成數。
在今天台股的表現上 ，台積電下跌，一度來到 2315 元，聯發科 (2454-TW) 開高走低，盤中石英元件類股走勢晶技 (3042-TW)、加高 (8182-TW)、安碁 (617-TW)、台嘉碩 (3321-TW) 及希華 (2484-TW) 走高，其中晶技及安碁漲停。
在 IC 載板股方面，欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 景碩 (3189-TW) 股價走高，其中景碩漲停 。
統一證券指出，企業投資帶動美國經濟穩健擴張，本周將公布多項就業與 PMI 數據預期穩定增長，搭配油價回落、及大盤籌碼清洗，有助科技股後勢評價回歸合理區間。隨美台重量級科技股財報與法說陸續招開，AI 發展貢獻科技股財報普遍亮眼；惟台股技術面短線仍面臨層層套牢賣壓與季線 44100 反壓，加上外資期貨空 單逾 9 萬口，指數仍有待整理。
在統一操作上建議「維持良性資金水位、逢低布局、反彈汰弱留強」，選股以流動性佳的中大型 AI 權值股為主。長線追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝、載板與 PCB、電源管理相關、機箱滑軌、機器人概念、特用化學及自行車等族群。
今天早晨美股收盤指數表現上，道瓊工業指數上漲 693.38 點，或 1.32%，報 53,178.41 點。那斯達克指數上漲 540.04 點，或 2.13%，報 25,913.90 點。S&P 500 指數上漲 110.78 點，或 1.48%，報 7,600.50 點。費城半導體指數上漲 119.28 點，或 1.05%，報 11,430.35 點。
下一篇