鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-04 09:43

台股大盤成交量能停滯不前，指標股權王台積電 (2330-TW) 今 (4) 日開盤下跌 1.9%，同時，權重股鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 早盤的下跌並造成大盤指數的壓抑，技術面同時受制月線反壓，大盤指數今天早盤下跌近 400 點，一度來到 42895.81 點，隨後走高向平盤靠攏，再度進行 4 萬 3 千點攻防戰。

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台股今天以 43092.49 點開出，早盤走低，市場全場成交值估在 1.19 兆元。資深證券分析師簡伯儀指出，目前台股顯現的成交量能不足走勢，上檔的月線反壓也仍重，投資人對資金的控管更宜審慎，宜嚴控手中資金成數。

在 IC 載板股方面，欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 景碩 (3189-TW) 股價走高，其中景碩漲停 。

統一證券指出，企業投資帶動美國經濟穩健擴張，本周將公布多項就業與 PMI 數據預期穩定增長，搭配油價回落、及大盤籌碼清洗，有助科技股後勢評價回歸合理區間。隨美台重量級科技股財報與法說陸續招開，AI 發展貢獻科技股財報普遍亮眼；惟台股技術面短線仍面臨層層套牢賣壓與季線 44100 反壓，加上外資期貨空 單逾 9 萬口，指數仍有待整理。

在統一操作上建議「維持良性資金水位、逢低布局、反彈汰弱留強」，選股以流動性佳的中大型 AI 權值股為主。長線追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝、載板與 PCB、電源管理相關、機箱滑軌、機器人概念、特用化學及自行車等族群。