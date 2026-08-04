鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (4) 日持續震盪，早盤一度跌近 500 點，失守 4 萬 3，盤中翻紅最高漲至 43912.77 點，高低震盪逾千點，不過隨後再度翻黑，在電子權值股漲跌互現下，終場跌 25.75 點或 0.06%，雖守住 4 萬 3，但未能收復月線，成交量則重回兆元，達 1.04 兆元。
電子權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 跌 50 元或 2.11%，收 2320 元，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 跌逾 1%，日月光 (3711-TW) 跌幅沈重，跌逾 4%。不過台達電 (2308-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，聯電 (2303-TW) 也小漲 0.42%。
老 AI 族群在廣達領軍下，今天有所表態，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 漲逾 4%，英業達 (2356-TW) 漲逾 3%，和碩 (4938-TW) 漲逾 2%，仁寶 (2324-TW) 則漲逾 1%。
另外，機殼及散熱族群同步走揚，散熱族群方面，健策 (3653-TW) 亮燈漲停，奇鋐 (3017-TW) 漲逾 1%；機殼族群部分，營邦 (3693-TW)、勤誠 (8210-TW) 漲逾半根停板，晟銘電 (3013-TW) 也有超過 3% 的漲幅。
光通訊族群今天表現亮眼，多檔亮燈漲停，波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW)、統新 (6426-TW)、華星光 (4979-TW) 皆漲停鎖死，光環 (3234-TW)、前鼎 (4908-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、上銓 (3363-TW) 及聯鈞 (3450-TW) 也紛紛漲逾半根停板。
PCB 族群今天紅通通，ABF 載板三雄漲勢凌厲，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 雙雙強攻漲停，欣興 (3037-TW) 漲逾半根停板。此外，台燿 (6274-TW) 亮燈漲停，聯茂 (6213-TW) 漲逾半根停板，台光電 (2383-TW) 漲逾 3%。
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