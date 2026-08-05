IonQ揭量子運算財報季序幕 營收暴增近4倍、上修全年財測
鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，IonQ(QBTS-US)周三 (5 日) 率先揭開量子運算公司財報季序幕，執行長形容，這是公司「史上最強一季」。
總部位於美國馬里蘭州的 IonQ，近年已從量子運算拓展至量子網路與量子感測等相關技術領域。
公司 2026 會計年度第二季調整後每股虧損為 0.33 美元，優於分析師預估的虧損 0.56 美元。
真正亮點來自營收。第二季營收達 8,010 萬美元，較去年同期暴增近 4 倍，高於華爾街預估的 6,650 萬美元。管理層表示，營收大幅成長主要受惠於商業客戶對 Tempo 量子電腦需求增加，以及雲端運算服務需求持續強勁。
儘管營收大幅成長，IonQ 本季淨虧損仍擴大至約 19 億美元。公司調整後 EBITDA(稅息折舊及攤銷前) 虧損為 1.203 億美元，主要反映與 SkyWater Technologies(SKYT-US) 商業合作，以及收購交易相關成本。去年同期淨虧損與調整後 EBITDA 虧損分別為 1.775 億美元及 3,650 萬美元。
市場對此並不感到意外：IonQ 目前仍未獲利，儘管其技術持續獲得企業與政府客戶青睞。對目前的量子運算產業而言，獲利能力並非投資人最關心的指標，他們正等待本世代末有望成為市場催化劑的關鍵技術里程碑。
財報公布後，IonQ 盤後股價一度上漲約 2%。該股周三收盤下跌 2%。
市場反應偏正面，部分原因在於公司上調全年財測。IonQ 目前預估，2026 年全年營收將介於 2.8 億至 2.9 億美元，高於先前預估的 2.6 億至 2.7 億美元。分析師平均預估全年營收約 2.686 億美元。
為了在量子運算商業化前進一步提升競爭力，IonQ 近年積極透過併購擴大布局。上周完成對晶片製造商 SkyWater Technologies 價值 18 億美元的收購案。藉此將 SkyWater 旗下半導體晶圓代工能力納入，進一步掌握量子硬體供應鏈。
這項交易也正值美國政府進一步強化國內量子供應鏈之際。今年 5 月，包括 Rigetti Computing(RGTI-US) 及 D-Wave Quantum(QBTS-US) 等多家上市公司，已與美國商務部達成初步協議，以釋出部分股權換取聯邦政府資金支持。
雖然 IonQ 並未參與這項協議，但仍是美國政府的重要合作夥伴。執行長 Niccolo de Masi 於去年 7 月出席白宮量子創新峰會，進一步展現公司與美國聯邦政府之間的緊密合作關係。IonQ 去年底已成立專門服務政府客戶的事業部門。
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