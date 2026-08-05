〈台股開盤〉大漲逾1400點衝破4萬4收復季線 5天反彈幅度逾13%
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美伊談判露曙光，加上國際油價回落，美股四大指數全面收紅，其中，道瓊與標普 500 指數雙創新高，費半也大漲逾 6%，激勵台股今 (5) 日早盤大漲超過 1400 點，盤中最高漲至 44773.87 點，除站回 4 萬 4，也同步收復月線及季線，預估成交量 1.35 兆元。 從 7/31 最低點 39404 點反彈以來，近 5 個交易日已收復超過 5300 點，反彈幅度約 13.6%。
電子權值股今天全面走揚，且漲勢凌厲，台積電 (2330-TW) 以 2385 元開高，漲逾 2%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 3%，聯發科 (2454-TW) 漲逾半根停板。另外，聯電 (2303-TW) 漲逾 4%，台達電 (2308-TW) 漲逾 3%，廣達 (2382-TW) 及日月光 (3711-TW) 皆漲逾 2%。
PCB 族群今天續強，ABF 載板三雄上揚，景碩 (3189-TW) 漲逾半根停板，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 漲逾 4%。此外，台燿 (6274-TW) 亮燈漲停，臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW)、聯茂 (6213-TW) 漲逾半根停板，金像電 (2368-TW) 漲逾 3%，台光電 (2383-TW) 也有超過 1% 漲幅。
記憶體族群今天也紅通通，晶豪科 (3006-TW) 強攻漲停，華邦電 (2344-TW)、力積電 (6770-TW) 漲逾半根停板，南亞科 (2408-TW) 漲逾 4%，群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW) 漲逾 3%，旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW) 也有 1 至 2% 漲幅。
美股四大指數全數收漲，道瓊指數上漲 907.47 點或 1.71%，收 54085.88 點；那斯達克指數上漲 67101 點或 2.59%，收 26584.99 點；S&P 500 指數上漲 136.02 點或 1.79%，收 7736.52 點；費城半導體指數上漲 748.91 點或 6.55%，收 12179.26 點。
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