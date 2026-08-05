〈台股開盤〉大漲逾1400點衝破4萬4收復季線 5天反彈幅度逾13%

美伊談判露曙光，加上國際油價回落，美股四大指數全面收紅，其中， 道瓊 與 標普 500 指數 雙創新高， 費半 也大漲逾 6%，激勵台股今 (5) 日早盤大漲超過 1400 點，盤中最高漲至 44773.87 點，除站回 4 萬 4，也同步收復月線及季線，預估成交量 1.35 兆元。 從 7/31 最低點 39404 點反彈以來，近 5 個交易日已收復超過 5300 點，反彈幅度約 13.6%。

‌



美股四大指數全數收漲，道瓊指數上漲 907.47 點或 1.71%，收 54085.88 點；那斯達克指數上漲 67101 點或 2.59%，收 26584.99 點；S&P 500 指數上漲 136.02 點或 1.79%，收 7736.52 點；費城半導體指數上漲 748.91 點或 6.55%，收 12179.26 點。