鉅亨網新聞中心 2026-08-04 15:10

AI 投資熱潮正在迎來新的分水嶺。近期美股科技股財報季出現明顯分化，微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 等雲端服務供應商（CSP）股價大漲，市值創下新高；另一方面，SK 海力士 (000660KS) 、鎧俠等 AI 基礎設施供應鏈企業卻遭遇重挫，部分記憶體股價甚至腰斬。市場正在重新評估 AI 浪潮的受益者，焦點也從過去「誰投入最多資本」轉向「誰能將投資轉化為現金流」。

AI投資邏輯變了？雲端巨頭變「收租王」 基礎設施鏈卻遭無情血洗。(圖:shutterstock)

過去兩年，市場追捧的是 AI 基礎建設擴張邏輯，只要雲端巨頭提高資本支出（CapEx），GPU、HBM、光通訊、交換器、PCB、電源與資料中心等相關供應鏈便同步受惠。但如今投資人開始提出更嚴格的問題：巨額 AI 支出最終流向誰的收入，又會沉澱成誰的折舊成本？

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市場正在形成新的共識，AI 資金並未消失，而是開始從「賣鏟子的人」流向「利用鏟子創造商業模式的人」。

雲端巨頭證明 AI 需求正在轉化為收入

本輪市場重新定價的重要訊號，來自雲端服務商展現出更強的 AI 變現能力。微軟 Azure 第二季營收年增 43%，亞馬遜 AWS 年增 37%，創下 18 季以來最快增速，Google Cloud 則年增 82%，三大雲端業者合計雲端業務年化收入達 3890 億美元。

更重要的是，AI 需求不再只是來自少數前沿模型公司。微軟披露，商業剩餘履約義務（RPO）達 6780 億美元，年增 84%，新增需求主要來自銀行、製造、醫療與政府等傳統企業客戶，顯示 AI 應用正逐步滲透企業核心流程。

亞馬遜 AWS 也透露，企業客戶正簽署多年期承諾合約，需求仍高於供給。市場認為，長約模式代表 AI 算力需求已從測試階段走向正式商業部署，雲端業者因此開始具備更穩定的收入能見度。

基礎設施鏈遭遇估值重新定價

與雲端巨頭形成對比的是 AI 基礎設施供應鏈的劇烈修正。SK 海力士雖繳出歷來最強財報，營業利益大增 557%，但股價仍大幅下跌；市場關注的已不只是企業是否成長，而是成長速度是否足以支撐此前大幅拉升的估值。

市場開始認知，雲端業者資本支出不可能永久維持高速成長。當產業從快速擴張期進入高檔成長階段，資本支出增速放緩，過去依賴「AI 投資越多、供應鏈越受惠」的估值模式也必須調整。這也是美光、鎧俠與 SK 海力士等記憶體股即使財報亮眼，仍遭遇賣壓的原因。

AI 商業模式核心轉向「收租能力」

市場重新看好 CSP 業者，關鍵在於投資人開始重新計算 AI 基礎設施的投資報酬率。摩根士丹利測算，在 GPU 租賃模式下，投資資本報酬率（ROIC）約 31%，若 GPU 利用率提升、租賃價格上升，ROIC 甚至可進一步提高。這顯示重資產投入不代表低報酬，雲端業者反而可能透過長期基礎設施形成穩定收益。

此外，資料中心土地、電力與機房等核心資產使用周期可超過 30 年，並能支援多代伺服器升級，使早期投入基礎建設的 CSP 業者具備長期經濟效益。

市場也開始區分不同 AI 商業模式的報酬能力。單純 GPU 租賃模式 ROIC 約 31%，自有基礎設施上的模型 API 模式約 46%，而使用第三方算力的模型 API 模式僅約 25%，顯示掌握算力與分發渠道的平台更具優勢。

模型降價削弱議價權 雲端平台反而受益

AI 產業另一項重大變化，是模型價格戰正在加速。文件指出，OpenAI 近期大幅降低模型價格，反映開源模型競爭正在削弱閉源模型過去的定價能力。中國開源模型在 API 平台上的使用占比快速提升，使模型服務逐漸走向商品化。

當模型從稀缺資源轉變為標準化商品，市場議價權開始回流至掌握算力、客戶與分發渠道的平台。CSP 業者可同時提供 GPU 租賃、自託管模型與自研 AI 服務，成為不同模型與企業需求之間的整合平台。

這也意味著，未來 AI 產業的最大受益者，可能不再只是最強模型開發商，而是能有效配置算力、串聯多元模型並透過用量收費的平台企業。

AI 投資進入「證明題」時代

此次市場分化並非代表 AI 熱潮結束，而是投資邏輯正在改變。雲端業者仍受惠於企業 AI 需求擴張，微軟、AWS 與 Google Cloud 營收持續加速，但市場已不再單純獎勵資本支出增加，而是要求企業證明投資能轉化為收入、利潤與現金流。

對 CSP 而言，長期合約、生產級 AI 應用與企業客戶擴散，使「算力出租」具備收租模式的特徵。相較之下，基礎設施供應鏈則面臨更高挑戰，市場開始檢視企業是否過度依賴雲端資本支出的高速成長，以及估值是否已提前反映未來數年的樂觀預期。