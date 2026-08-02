點亮半導體重鎮！高雄楠梓台電雄積三四線提前2年完工 供電量翻倍至千萬瓦

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-02 15:14

台電高雄楠梓園區關鍵電力建設傳出捷報，高雄至雄積三、四線輸電線路工程在昨 (1) 日正式竣工送電，較預定工期提前 2 年多完工。這項工程因應南部科學園區高雄第三園區也就是楠梓園區的半導體產業發展需求，完工後使園區供電能力從原本的 400 萬瓦大幅提升至超過 1 千萬瓦，供電量直接翻倍，不僅強化高雄地區整體供電穩定性，也為南部半導體廊帶注入強勁的電力動能。

台電董事長曾文生（左3) 與總經理郭天合（右1)率領第一線同仁共同見證高雄關鍵電力建設啟用。（圖：台電提供）

台電表示，高雄至雄積三、四線輸電線路工程自去年五月動工，線路全長約 9.6 公里，施工範圍橫跨高雄市三民、鼓山及左營區。面對緊迫的產業發展時程，台電採取增加工班、適當延長工時並安全併行施工等管理措施，將原本預計需要 42 個月的工期大幅縮減至 15 個月，成功提前 2 年多完工，展現高效率的工程執行力，同時也將施工期間對地方交通的影響降至最低。

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台電指出，這項新輸電線路兼具園區初期 161 千伏以及後續升級至 345 千伏的用電需求彈性，昨日正式送電時，台電董事長曾文生與總經理郭天合率領第一線同仁共同見證高雄關鍵電力建設啟用。