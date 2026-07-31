中探針攜手半導體大廠 共同研發MEMS探針與清針紙

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-31 15:13

中探針 (6217-TW) 切入 AI 領域再傳捷報，今 (31) 日宣布與半導體大廠共同研發微機電探針 (MEMS)、清針紙 (Clean sheet)，預計未來開發完成後，將陸續導入設計。總經理馮明欽指出，今年公司營運狀況穩健成長，全年維持雙位數成長目標不變，將奮力掌握 AI 趨勢，且明年因新產品導入，營運能見度高。

中國探針總經理馮明欽。(鉅亨網資料照)

中探針正在研發的 MEMS 探針，用於半導體晶圓測試的微型金屬導電針，透過半導體微影製程製造，具備高密度、高精度、極佳一致性等優勢，應對 GPU、CPU、CoWoS 等高階封裝測試的主流技術，終端用途是 AI 晶片。

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此外，中探針同時與半導體大廠，共同研發清針紙，其用於晶圓測試與最終成品測試時，清除探針的錫渣、氧化物，降低接觸不良與測試錯誤，難度在於既要有效清潔、又不破壞探針的特殊材料。目前半導體大廠多為進口，中探針有助於協助耗材在地化的趨勢推展。

馮明欽認為，公司積極切入 AI 與半導體領域，不但方向明確，而且具體成果將逐步顯現。至於連接器業務方面，已切入無人機、AI 眼鏡市場，有助於毛利率穩步提升。