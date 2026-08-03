鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-03 12:01

中國人民幣五年期國債期貨今 (3) 日在香港交易所正式掛牌上市，中國證監會主席吳清在上市儀式上說，此品種落地「正當其時、水到渠成」，將打通在岸與離岸市場聯動新通道，為國際投資人提供高效利率風險管理工具，助其更安心持有中國債券資產。目前，外資持有中國債券規模達 3.2 兆元，風險對沖需求迫切。

三個月前，合格境外投資者 (QFI) 參與境內中國國債期貨已率先落地，本次在港上市則是雙方監管與市場機構在規則、技術、風控等領域長期合作的成果。

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一是功能協同。​支持境內企業赴港上市及優質港股回歸內地，便利香港企業在內地發債，服務新質生產力發展。

二是產品協同。 推動兩地指數公司合作開發中國資產指數，擴容 ETF 產品並提升註冊機制；深化期貨合作，支持香港推出更多人民幣計價期貨品種。

三是生態協同。​支持優質證券基金公司赴港展業，研究擴大兩地專業人員資格互認範圍，便利人才流動。

四是監管協同。​加強跨境發行上市、中介機構及執法合作，完善風險監測與資訊共享，防範跨境資本流動風險。