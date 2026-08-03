鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-03 10:10

根據美銀美林上周六 (8 月 1 日) 發布的記憶體產業調研報告，AI 伺服器需求持續放量，正把 DRAM 與 NAND 價格推入新一輪上行週期，主要大廠定價權顯著回流供應端，其中三星已將 60% 至 70% 銷售納入長期協議 (LTA) 體系，合約條款呈現鮮明「供方友好」特徵，單季降價空間鎖在 5% 以內，漲價則可達 10% 至 20%，甚至不設上限，對美國大型科技客戶更採五年滾動續簽模式。

根據 TrendForce 最新數據，DRAM 上月合約價月增約 10%，季增 30% 至 50%；DRAMeXchange 報價中，16Gb DDR5 現貨價 51 美元、年漲 733%，16Gb DDR4 達 85.2 美元、年漲 896%，1Tb NAND 晶圓 26.4 美元、年漲 415%；64GB DDR5 伺服器模組合約價突破 1480 美元，創歷史新高。

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美銀美林預期，在客戶補庫、OEM 新品備貨與產能釋放慢三重拉動下，現貨價格在今年第四季旺季前仍將續彈。

底層驅動來自雲端巨頭的 AI 資本開支洪流。美銀估算，亞馬遜、微軟、Alphabet、Meta、甲骨文五大廠 2026 年合計資本支出約 7300 億美元、年增約 100%，2027 至 2028 年有望破每年 1 兆美元。

記憶體正從「景氣週期品」轉向「AI 基礎設施剛需」，原廠把新增產能優先轉向 HBM 與伺服器 DRAM，通用料供給被動壓縮。