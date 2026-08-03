鉅亨網新聞中心 2026-08-03 14:10

瑞銀發布研究報告指出，SK 海力士 (KR000660)(SKHY-US) 股價自 6 月 22 日高點以來累計下跌 52%，但今年以來仍上漲 115%。該行認為，近期股價大幅修正「並不合理」，目前股價對應預估市淨率僅 1.66 倍，低於公司長期獲利能力所支撐的合理水準。

SK海力士暴跌不合理？瑞銀看好AI換代點火、長約護航 目標價看300萬韓元。(圖:shutterstock)

瑞銀表示，市場及該行對 SK 海力士 2027 年營業利益預估，已分別調升 361% 及 281%，顯示記憶體半導體產業格局已出現重大變化。

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該行指出，人工智慧發展將持續推升記憶體需求，預期代理式人工智慧將帶動 2027 年 DRAM 位元需求成長率，由 2026 年的 22% 加快至 36%，NAND 位元需求成長率也將由 20% 升至 23%。

瑞銀指出，SK 海力士推動長期供應協議（LTA）的進度快於預期，目前已簽署 10 份協議，更多合作仍在洽談中，據悉簽約客戶包括美國超大型雲端服務商及大型 OEM 廠商。

該行認為，LTA 雖可能限制短期平均售價（ASP）的上漲空間，但長期有助提升獲利率與報酬率；此外，HBM 方面，2027 年及之後的協商也已有進展。

針對近期營運表現，瑞銀表示，SK 海力士第二季 DRAM 平均售價僅季增 30%，主要受到流動 DRAM 占營收比重升至 19%、部分大型合約採固定價格條款，以及 HBM4 於季末才開始量產等因素影響。

該行因此調升 SK 海力士資本支出預估，2026 年由 45 兆韓元提高至 47 兆韓元，2027 年由 60 兆韓元上調至 62 兆韓元，2028 年則由 63 兆韓元提高至 67 兆韓元。

瑞銀同時下調 SK 海力士第三季營業利益預估至 86 兆韓元，但仍略高於市場預期，主要因假設 LTA 覆蓋率提升，並調整 DRAM 價格預估。

該行也下修 2027 年及 2028 年營業利益預測至 505 兆及 544 兆韓元，分別下調 19% 及 18%，但預期 2026 年至 2028 年自由現金流將分別達 188 兆、320 兆及 374 兆韓元。