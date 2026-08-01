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〈熱門股〉記憶體模組成資金避風港 創見周漲11%

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股本周如坐大怒神，周四在摜破 4 萬點後，周五又大漲近 3,200 點，創下史上最大漲幅，但單周仍下挫 535 點，而記憶體模組普遍因上半年獲利亮眼，加上本益比偏低，成為大盤下跌時的避風港，其中，創見 (2451-TW) 單周逆勢大漲 10.98%，十銓 (4967-TW) 也上漲近 7%，威剛 (3260-TW) 漲幅也達 4%，皆優於大盤走勢。

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創見。(鉅亨網資料照)

創見上半年營收 324.4 億元，已是去年全年總營收近一倍，累計上半年稅後淨利突破 200 億元，達 200.2 億元，年增 2,421%，每股盈餘 46.63 元；展望下半年，創見看好，隨著機器人、電動車及 AI PC 等邊緣運算應用百花齊放，對高容量與高穩定性儲存模組的需求將持續暢旺。


威剛第二季稅後淨利達 104 億元，年增逾 10 倍，每股盈餘 32.39 元，創下單季獲利新高，累計今年上半年歸屬母公司淨利 199.4 億元，年增 13 倍，每股盈餘達 62.46 元。

威剛看好，全球 AI 應用不斷擴大，記憶體供給只會更緊俏。公司將全力並持續取得上游原廠穩定供貨支援、充分掌握市場商機。隨著需求成長及價格走勢向上，看好第三季營收將延續上半年的成長動能，整體獲利表現亦可望繼續挺進，續寫歷史新頁。

創見日 K 線圖
威剛日 K 線圖

 


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創見十銓威剛記憶體模組上漲缺貨漲價獲利

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