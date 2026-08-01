〈熱門股〉記憶體模組成資金避風港 創見周漲11%

台股本周如坐大怒神，周四在摜破 4 萬點後，周五又大漲近 3,200 點，創下史上最大漲幅，但單周仍下挫 535 點，而記憶體模組普遍因上半年獲利亮眼，加上本益比偏低，成為大盤下跌時的避風港，其中，創見 (2451-TW) 單周逆勢大漲 10.98%，十銓 (4967-TW) 也上漲近 7%，威剛 (3260-TW) 漲幅也達 4%，皆優於大盤走勢。