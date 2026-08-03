鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-03 10:08

「他們需要一些幫助，我國始終會向日本伸出援手。」川普周日在「空軍一號」上告訴記者。他提及美日良好盟友關係，還說道：「日本一直對我國很好——當然，珍珠港事件除外。」

‌



上周四、周五兩天，日元匯率在 1986 年以來新低位置多次異動暴拉，引發市場廣泛猜測日本政府再度出手干預匯市。

台灣時間周一早間，也就是川普發出上述講話後不久，美日財政部同步官方證實了聯合干預行動。這是兩國 15 年來的首次聯合干預，旨在支撐遭受重創的日元。

日本財務省稱，7 月 31 日財務省用美元購買了日元。日本與美國協調購買了日元，將毫不猶豫展開進一步聯合干預行動。

過去 30 年裡，美國和日本聯合干預匯市只發生過兩次。1998 年亞洲金融危機期間，日美曾協同買入日元；2011 年東日本大地震引發日元異常升值後，美國等西方 7 國與日本展開聯合干預。

日本財務省和美國財政部以數十年來前所未有的力道聯手支撐日元匯率，無疑提高了市場放空日元的風險。