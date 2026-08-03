鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普周日（2 日）表示，美國上周參與了推高日元匯率的外匯市場干預行動，稱這體現了美日友誼，有助於全球經濟。
「他們需要一些幫助，我國始終會向日本伸出援手。」川普周日在「空軍一號」上告訴記者。他提及美日良好盟友關係，還說道：「日本一直對我國很好——當然，珍珠港事件除外。」
上周四、周五兩天，日元匯率在 1986 年以來新低位置多次異動暴拉，引發市場廣泛猜測日本政府再度出手干預匯市。
日本央行的數據顯示，當局為支撐日元匯率，上周四可能賣出高達 589.7 億美元，且上周五疑似再次干預市場。
台灣時間周一早間，也就是川普發出上述講話後不久，美日財政部同步官方證實了聯合干預行動。這是兩國 15 年來的首次聯合干預，旨在支撐遭受重創的日元。
美國財長貝森特說，財政部與日本財務省、日本央行保持密切溝通，將毫不猶豫進行更多日元聯合干預。
過去 30 年裡，美國和日本聯合干預匯市只發生過兩次。1998 年亞洲金融危機期間，日美曾協同買入日元；2011 年東日本大地震引發日元異常升值後，美國等西方 7 國與日本展開聯合干預。
日本一直在努力遏制日元持續下跌。日元貶值不僅推高了進口價格，加劇了整體通膨，從而加重了普通家庭的經濟負擔，也拖累了首相高市早苗的支持率。
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