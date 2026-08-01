AI雙雄點火 那斯達克強彈1% 連兩日走強 微軟單周飆逾21%

鉅亨網新聞中心 2026-08-01 09:20

美國科技股在大型企業財報帶動下重拾漲勢，那斯達克綜合指數週五收盤上漲 1%，主要受惠於亞馬遜公布優於市場預期的季度財報，推動股價勁揚，也帶動整體科技股買盤回流。

（圖：REUTERS/TPG）

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其中，微軟 (MSFT-US) 成為本周那斯達克 100 指數表現最佳個股之一，全周股價大漲 21.75%。公司最新一季經調整後每股盈餘達 4.74 美元，營收年增 18% 至 900 億美元，優於市場預期，顯示雲端與 AI 相關業務持續帶動成長。

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 同樣受惠於財報利多，全周股價上漲 17%，成為本周科技股重要領漲指標。市場認為，公司強勁的業績表現，有助於舒緩近期市場對 AI 基礎建設支出過高、投資回收期過長的疑慮。

除了微軟與亞馬遜之外，企業軟體商 Workday(WDAY-US) 本周上漲 18.47%，血糖監測設備商 DexCom(DXCM-US) 上漲 16.65%，生技公司 Regeneron Pharmaceuticals(REGN-US) 也勁揚 16.25%，均躋身本周那斯達克 100 指數漲幅前五名。

另一方面，跌幅最大的個股由 Alnylam Pharmaceuticals(ALNY-US) 領跌，全周重挫 24.38%。該公司本周稍早跌至 52 周新低，主因第二季財報不如市場預期，不僅營收與獲利雙雙低於分析師預估，也下修全年產品營收展望，並表示 ATTR-CM 療法市場面臨需求逆風。

本周在 AI 概念股帶動下，科技權值股重新吸引資金回流，推升那斯達克指數收復部分失土，但市場資金輪動仍相當明顯，科技、生技及半導體族群表現持續分化，顯示投資人仍聚焦企業財報與 AI 投資效益，作為後續布局的重要依據。

本周那斯達克 100 表現最佳個股 漲跌幅 Microsoft +21.75% Workday +18.47% Amazon +17.00% DexCom +16.65% Regeneron Pharmaceuticals +16.25%