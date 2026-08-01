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AI雙雄點火 那斯達克強彈1% 連兩日走強 微軟單周飆逾21%

鉅亨網新聞中心

美國科技股在大型企業財報帶動下重拾漲勢，那斯達克綜合指數週五收盤上漲 1%，主要受惠於亞馬遜公布優於市場預期的季度財報，推動股價勁揚，也帶動整體科技股買盤回流。

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（圖：REUTERS/TPG）

此前，那斯達克綜合指數週四已大漲 2.78%，終止連續三個交易日跌勢。市場除了消化聯準會 (Fed) 維持利率不變的決議外，微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 公布遠優於市場預期的第四季財報，也進一步提振投資人對人工智慧 (AI) 投資回報的信心。


其中，微軟 (MSFT-US) 成為本周那斯達克 100 指數表現最佳個股之一，全周股價大漲 21.75%。公司最新一季經調整後每股盈餘達 4.74 美元，營收年增 18% 至 900 億美元，優於市場預期，顯示雲端與 AI 相關業務持續帶動成長。

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 同樣受惠於財報利多，全周股價上漲 17%，成為本周科技股重要領漲指標。市場認為，公司強勁的業績表現，有助於舒緩近期市場對 AI 基礎建設支出過高、投資回收期過長的疑慮。

除了微軟與亞馬遜之外，企業軟體商 Workday(WDAY-US) 本周上漲 18.47%，血糖監測設備商 DexCom(DXCM-US) 上漲 16.65%，生技公司 Regeneron Pharmaceuticals(REGN-US) 也勁揚 16.25%，均躋身本周那斯達克 100 指數漲幅前五名。

另一方面，跌幅最大的個股由 Alnylam Pharmaceuticals(ALNY-US) 領跌，全周重挫 24.38%。該公司本周稍早跌至 52 周新低，主因第二季財報不如市場預期，不僅營收與獲利雙雙低於分析師預估，也下修全年產品營收展望，並表示 ATTR-CM 療法市場面臨需求逆風。

此外，儲存裝置製造商 Sandisk(SNDK-US)本周下跌 15.43%；車用與工業晶片供應商恩智浦半導體 (NXP Semiconductors)(NXPI-US) 下跌 14.89%；半導體設備大廠科磊 (KLA Corporation)(KLAC-US) 下跌 13.16%；晶片設計公司高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 則下跌 11.60%，反映市場對部分半導體企業財報及後市展望仍抱持審慎態度。

本周在 AI 概念股帶動下，科技權值股重新吸引資金回流，推升那斯達克指數收復部分失土，但市場資金輪動仍相當明顯，科技、生技及半導體族群表現持續分化，顯示投資人仍聚焦企業財報與 AI 投資效益，作為後續布局的重要依據。

本周那斯達克 100 表現最佳個股 漲跌幅
Microsoft +21.75%
Workday +18.47%
Amazon +17.00%
DexCom +16.65%
Regeneron Pharmaceuticals +16.25%
本周那斯達克 100 表現最差個股 漲跌幅
Alnylam Pharmaceuticals -24.38%
Sandisk -15.43%
NXP Semiconductors -14.89%
KLA Corporation -13.16%
Qualcomm -11.60%

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NASDAQ25373.85+1.00%
微軟464.72+3.02%
科磊182.82+1.38%
恩智浦半導體229.16-6.53%
Sandisk Corporation1214.83-5.09%
阿里拉姆製藥205.52+0.02%
雷傑納榮製藥762.63+3.29%
德康醫療83.45+12.0%
Workday公司160.34+1.41%
亞馬遜271.58+15.3%
高通147.61-2.63%

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