庫克一句話釋訊號 記憶體晶片股觸底了嗎？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-01 12:10

庫克一句話釋出訊號，記憶體晶片股觸底了嗎？(圖：Shutterstock)

LPL Financial 技術策略師 Adam Turnquist 表示，投資人可以將蘋果對記憶體價格的評論，解讀為近期記憶體晶片股的拋售可能已經過頭。

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Turnquist 談到，「我們開始看到部分個股出現一些技術面顯示可能築底的跡象。這些股票在經歷歷史性大漲後，卻在很短時間內回檔超過 50%。我認為這才是需要放在背景下理解的重點——這些股票在非常短的時間內曾上漲超過 100%。」

庫克：記憶體價格正經歷「百年洪災」

蘋果周四公布財報時，對本季營收提出較為保守的展望，主要因公司無法取得足夠的記憶體晶片以滿足需求，而且庫克預期這項問題仍將持續。

談到產品定價時，庫克表示，「談到價格，我們可以說是很不情願的調漲了售價。原因是，我認為目前記憶體價格正經歷一場百年洪災，價格正以指數級速度攀升。」

高頻寬記憶體 (HBM) 與 AI 伺服器所需的先進 DRAM 需求持續超越供給，使整體記憶體市場愈來愈吃緊。

SK 海力士 (SKHY-US)、三星電子及美光 (MU-US) 等主要供應商，2026 年大部分高階 AI 記憶體產能幾乎已全數售罄。輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta(META-US) 等主要客戶正競相擴建 AI 基礎設施。

供應短缺大幅推升了記憶體價格，也讓供應商在歷經多年景氣低迷後，重新取得更強的議價能力。專家普遍預期，記憶體供給緊張情況將持續至 2027 年，對大型記憶體廠商而言仍屬有利環境。

這樣的供需結構，推動 SanDisk(SNDK-US)、美光 (MU-US) 等記憶體股於 6 月底創下歷史新高。但自那之後，由於市場擔心大型科技公司在 AI 上的資本支出過度，相關個股遭遇大幅修正。

根據 Yahoo Finance AlphaSpace 資料，過去一個月，SanDisk 與美光分別下跌 46% 及 30%。

然而，蘋果最新財報顯示，投資人或許太快轉向悲觀，因為支撐記憶體產業的基本面因素並未出現根本改變。