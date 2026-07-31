鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-31 18:49

半導體供應鏈再添薪火！經濟部投資台灣事務所今 (31) 日通過 4 家企業擴大投資台灣，其中半導體測試大廠欣銓科技 (3264-TW) 看準人工智慧運算需求快速攀升，決定斥資 285 億元回台擴產，以桃園龍潭廠為核心據點導入人工智慧輔助系統。隨著投資台灣三大方案持續推進，目前總吸引 1795 家企業投資超過 2 兆 7000 億元，為國內產業發展與就業市場注入強勁動能。

投資台灣事務所召開聯審會議，通過欣銓科技、中聯資源、富統食品及一家精密金屬製造公司的擴大投資案。其中最受矚目的是欣銓科技再次申請歡迎台商回台投資行動方案，預計投入約 285 億元資金，擴大建置先進測試設備與智慧化產線。

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欣銓科技作為專業半導體測試服務廠，長期深獲國際半導體大廠肯定，本次以新落成且取得綠建築雙認證的桃園龍潭廠為核心，預計可新增 237 個本國就業機會。新廠將導入人工智慧輔助系統，建置瑕疵分類與封裝影像辨識系統，全面提高生產效率及測試服務品質，並同步設置太陽能發電與節能設施，強化台灣在全球半導體產業鏈的關鍵地位。

除了半導體指標大廠擴產，根留台灣企業方案也迎來傳產與食品業的升級浪費潮。中聯資源由中鋼及台泥等企業共同投資設立，為國內規模最大的高爐水泥、爐石粉生產與資源再生專業公司，因產線持續滿載決定再次申請根留台灣方案，預計於台中中部研磨廠增設一條研磨產線，投資金額約 18 億元。新產線將導入 AI 模型預測控制軟體，透過大數據建立動態運算模型提升產能並減少能耗，促進國內循環經濟發展。

富統食品則因應冷凍調理食品市場需求快速成長，預計於屏東縣萬丹鄉擴大興建第 2 期智能冷鏈成品倉儲中心，投資金額約 3.3 億元，導入智慧監控平台與太陽能設施，滿足連鎖餐飲客製化產品需求。另外，某精密金屬製造公司也規劃在台中廠區投入 2 億元建置智慧化生產線，導入自動化加工設備及人工智慧影像辨識技術，提升高階製造產業關鍵零組件的供應能力。