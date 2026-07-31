鉅亨網新聞中心 2026-07-31 15:20

中國人工智慧產業自主創新持續加速，中國國家發展改革委表示，今年上半年中國 AI 產業在算力、模型及應用等多個環節取得快速突破，其中國產大模型全球總下載量已突破 100 億次，國產模型與國產算力晶片適配進程也持續推進。

國家發展改革委政策研究室主任、委新聞發言人蔣毅指出，今年上半年中國人工智慧自主創新步伐加快，已在全產業鏈多個環節實現突破。其中，在算力基礎設施方面，首個全國產 10 萬卡人工智慧超集群正式投入運行，截至 6 月底，全國智慧算力規模已達去年同期的 2.8 倍。

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在模型能力方面，深度求索、月之暗面等中國本土企業陸續推出多個萬億級參數開源大模型，推動國產 AI 模型生態快速擴張。官方表示，隨著模型與算力晶片加速協同發展，中國人工智慧產業正逐步形成算力、模型、資料相互促進的良性循環。

資料資源建設方面，中國目前已建成超過 12 萬個高品質資料集，人工智慧與實體經濟融合速度加快，相關產業維持 30% 以上的高成長，成為經濟發展的重要動力來源。

蔣毅進一步分析，百億次下載量的背後，不僅是技術力的輸出，更是中國人工智慧產業生態成熟的體現。為了讓人工智慧這匹「千里馬」跑得既快且穩，國家發改委將持續從創新、應用與生態三大維度進行佈局。

下一步，當局將聚焦於大模型基礎理論與前沿方向的研究，同時加速國家人工智慧應用中試基地的建設，透過開放高價值應用場景，推動人工智慧與實體經濟深度融合。

在追求高質量發展的同時，中國當局亦同步完善治理架構。透過加速人工智慧立法進程，並深化與國際社會在技術標準與規則上的對接，中國正積極構建具備「中國智慧」的治理方案。