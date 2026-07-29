鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-29 11:35

近期 AI 概念股賣壓湧現，全球科技股同步回檔，台股也跟著震盪，不少投資人開始擔心 AI 熱潮是否降溫，甚至步入空頭循環。「鉅亨買基金」今 (29) 日認為，這波市場修正主要反映市場重新評價 AI 建設的融資模式與資本成本，而非 AI 需求轉弱。信用風險升高，不代表產業成長動能消失，更不足以推論 AI 長期趨勢反轉，面對短線波動，投資人更應回歸企業獲利、政策方向及產業需求等基本面，而非因市場情緒輕易離場，錯失反彈行情。

「市場擔心的，不是 AI 沒有未來，而是 AI 開始接受更嚴格的財務考驗。」鉅亨買基金總經理張榮仁表示，近期市場關注輝達可能為 OpenAI 資料中心及晶片採購提供融資擔保，引發對企業負債能力及信用風險的疑慮，也使科技股面臨獲利了結賣壓。然而這反映的是市場開始檢視 AI 投資的資本效率，而非 AI 需求突然轉弱。更重要的是，AI 已提升為攸關美國經濟競爭力與國家安全的戰略產業，政策支持方向並未改變。

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張榮仁指出，只要 AI 基礎建設持續推進，最終受惠的仍是掌握關鍵技術的供應鏈，而台灣正是全球 AI 產業的重要核心。從先進製程、先進封裝，到 AI 伺服器、網通設備及關鍵零組件，台灣企業都具備領先優勢。隨著美國科技巨頭持續投入資料中心建設，各國加速擴充算力與能源基礎設施，相關投資終將回到硬體需求，持續挹注台灣供應鏈成長動能，台股長期發展基礎依舊穩固。

在市場每次劇烈修正，都容易讓投資人萌生「是不是該先賣一趟」的念頭，但張榮仁認為，真正影響長期績效的，往往不是短期下跌，而是在恐慌中離場後，錯過隨之而來的反彈。

鉅亨買基金也以標普 500 歷史回測發現，全程持有累積報酬率達 333.4%；若在 VIX 高於 33 時轉為現金，累積報酬率降至 204.2%；若 VIX 高於 20 便離場，更僅剩 105.4%。顯示反覆擇時，往往比持續留在市場更容易錯失長期報酬。

「很多投資人更擔心的是，萬一剛好買在高點怎麼辦？」張榮仁表示，真正拉開長期績效差距的，往往不是進場時點，而是能否在市場修正期間持續累積部位。鉅亨買基金以「超底王」策略回測發現，即使分別在 2000 年網路泡沫、2007 年金融海嘯、2020 年疫情及 2022 年升息循環等市場高點進場，無論 1 年、3 年或 5 年後，投資績效皆優於恐慌停扣及單純定期定額，顯示紀律加碼比預測高低點更具優勢。

張榮仁表示，AI 產業正從高速成長邁向更重視資本效率的新階段，但長期趨勢並未改變。面對市場震盪，與其花時間猜測何時進出場，不如建立紀律投資習慣，透過「超底王」在市場回檔時自動加碼、分散進場成本，以紀律投資取代情緒操作，更有機會掌握 AI 長線成長帶來的投資契機。