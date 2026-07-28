鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 06:50

最新數據顯示，OpenAI 與 Anthropic 合計年化營收 (ARR) 可望逼近 1200 億美元，兩家皆具備躋身《財星》美國 500 大公司 (Fortune 500) 營收百強榜單的規模。

Anthropic 憑企業級客戶與 Claude Code 等程式設計產品放量，預估年化營收約 710 億美元，佔合計規模近六成，OpenAI 正急起直追。

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至於 710 億美元是什麼概念，星巴克最新的年度營收約 372 億美元、麥當勞約 269 億美元，兩家相加 641 億美元，還不及 Anthropic 一家，且近乎等於星巴克 + 麥當勞 + 肯德基母公司百勝餐飲三家體量之和。

這些餐飲巨頭各有 50 至 100 年歷史、全球門市數以萬計，而 Anthropic 2021 年才成立，不靠線下客流，靠向企業賣 API、模型調用與代碼代理，把「賣 token」跑出消費品牌賣杯子的現金流速。

市場真正在意的是兌現：當 AI 收入以年化千億計，數兆美元的 AI 基建開支 (GPU、HBM、資料中心) 就不再只是故事。

不過，上述 ARR 不是已審計年度財報數字，且 Anthropic、OpenAI 仍處重資產投入期，營收高增不等於淨利轉正。