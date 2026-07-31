鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-31 08:35

歐盟已啓動招標，邀請企業申請建設最多七座由公共資金支持的人工智慧（AI）資料中心，以推進歐盟減少對海外技術依賴的戰略。

歐盟啓動「AI超級工廠」建設計畫，公共資金支持達115億美元。（圖：Shutterstock）

歐盟委員會周四（30 日）表示，這些設施被稱爲「AI 超級工廠」（AI Gigafactories），將獲得歐盟及成員國共計 100 億歐元（約 115 億美元）的公共資金支持，並有望撬動至少 200 億歐元的民間投資。

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歐委會表示，企業和投資者可競標兩類項目：

四座標準「AI 超級工廠」：每座至少配備 7.5 萬顆 AI 晶片，最高可獲得 5 億歐元公共資金支持；

三座較大的「AI 超級工廠」：每座至少配備 10 萬顆 AI 晶片，最高可獲得約 10 億歐元公共資金支持。

首批項目預定於 2027 年第一季啓動建設。後續擴建所需資金仍在談判，整個項目將分兩個階段實施。

歐盟將這些「AI 超級工廠」視爲實現科技主權戰略的重要支柱，希望藉此減少對矽谷關鍵技術服務的依賴。

歐盟委員會表示，爲扶持歐洲本土新創企業和成長型科技公司，部分採購流程可能僅向歐洲企業開放。

此次歐盟啓動資料中心項目招標，是歐盟區域科技戰略的最新一步。但要指出的是，目前真正落實到位的公共資金僅 20 億歐元，其餘資金仍需在歐盟下一輪預算獲批。