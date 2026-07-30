台股痛失40K 渣打解析AI資本支出與市場輪動 點評亞、台股配置關鍵
鉅亨網記者張韶雯 台北
台股今（30）日開低震盪後走低，終場大盤收在 39933 點，下跌 105 點。面對全球市場走勢轉變，渣打銀行財富方案北亞區首席投資總監鄭子豐指出，近期市場波動反而帶來市場輪動機會，投資人可考慮減持過度擁擠部位，轉向美股及亞洲等高品質股票。
鄭子豐表示，7 月前兩週因中東衝突升溫及市場擔憂 AI 資本支出回報，全球股市劇烈震盪，但美國 6 月通膨數據降溫提供支撐。隨著第 2 季財報季展開，將驗證企業 AI 資本支出與商業化效益。他指出，近期波動正創造市場輪動機會，建議投資人減持擁擠或景氣循環部位，轉向不同地區的高品質股票，布局範圍涵蓋科技與非科技領域。
在地區配置方面，鄭子豐相對偏好美國及亞洲（除日本）股票，並側重中國、印度及台灣。中國方面，儘管第 2 季 GDP 表現疲軟，但 6 月零售銷售恢復成長且資金淨流量轉正，加上月之暗面推出 Kimi K3 開源 AI 模型，重新引發市場對中國網路巨擘的關注。印度方面則受惠於莫迪政府推出的吸引外資措施，包括取消長期資本利得稅等利多。
對南韓與台灣這兩個 AI 相關個股占比較高的市場，鄭子豐持較審慎看法。他指出，台灣雖然高度集中於半導體晶圓代工，但 MSCI 台灣指數前十大成分股涵蓋完整的垂直整合 AI 產業鏈；相較之下，南韓高度集中於兩家記憶體晶片製造商，散戶融資推升波動導致近期回檔。不過，南韓記憶體晶片獲利基本面仍穩健，高頻寬記憶體供應持續吃緊，可望提供後市支撐。
最後，鄭子豐預期經濟軟著陸仍是最終情境。在政策不確定性與擁擠部位使市場波動維持高檔的環境下，傳統的 60／40 投資組合可能已無法提供充分保護。他建議，投資人若要建立更具韌性的核心投資組合，在審慎評估風險後，分散配置範圍或許可進一步延伸至另類資產與黃金。
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