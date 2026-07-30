台股痛失40K 渣打解析AI資本支出與市場輪動 點評亞、台股配置關鍵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-30 16:00

台股今（30）日開低震盪後走低，終場大盤收在 39933 點，下跌 105 點。面對全球市場走勢轉變，渣打銀行財富方案北亞區首席投資總監鄭子豐指出，近期市場波動反而帶來市場輪動機會，投資人可考慮減持過度擁擠部位，轉向美股及亞洲等高品質股票。

大盤量縮震盪痛失40K 渣打解析AI資本支出與市場輪動 點評亞、台股配置關鍵。（圖：shutterstock）

鄭子豐表示，7 月前兩週因中東衝突升溫及市場擔憂 AI 資本支出回報，全球股市劇烈震盪，但美國 6 月通膨數據降溫提供支撐。隨著第 2 季財報季展開，將驗證企業 AI 資本支出與商業化效益。他指出，近期波動正創造市場輪動機會，建議投資人減持擁擠或景氣循環部位，轉向不同地區的高品質股票，布局範圍涵蓋科技與非科技領域。

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在地區配置方面，鄭子豐相對偏好美國及亞洲（除日本）股票，並側重中國、印度及台灣。中國方面，儘管第 2 季 GDP 表現疲軟，但 6 月零售銷售恢復成長且資金淨流量轉正，加上月之暗面推出 Kimi K3 開源 AI 模型，重新引發市場對中國網路巨擘的關注。印度方面則受惠於莫迪政府推出的吸引外資措施，包括取消長期資本利得稅等利多。