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大統益Q2獲利靚 上半年稅後賺7.53億元年增19.8%EPS4.71元

鉅亨網記者張欽發 台北

製油廠大統益 (1232-TW) 今 (30) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年第二季稅後純益 3.81 億元，季增 2.3%，年增 18.97%，每股純益 2.38 元，2026 年上半年稅後純益 7.53 億元，年增 19.8%，每股純益 4.71 元。

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製油廠大統益上半年稅後賺7.53億元年增19.8%EPS4.71元。(鉅亨網記者張欽發攝)

大統益 2026 年第二季營收爲 55.88 億元，毛利率 14.01%，季增 0.32 個百分點，年增 0.21 個百分點，2026 年第二季稅後純益 3.81 億元，季增 2.3%，年增 18.97%，每股純益 2.38 元。


大統益 2026 年上半年營收 114.82 億元，毛利率 13.85%，年增 0.55 個百分點，年上半年稅後純益 7.53 億元，年增 19.8%，每股純益 4.71 元。

大統益主要股東結構為統一 (1216-TW) 及大成 (1210-TW) 集團，營收主要來自黃豆粉、精製沙拉油及加工收入等，大統益持續專注本業發展，擴大差異化拉高競爭優勢。


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