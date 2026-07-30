〈台達電法說〉董座：未見AI發展停下腳步 今年資本支出上看700億元
鉅亨網記者彭昱文 台北
台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開法說，董事長鄭平表示，目前並沒有看到 AI 發展有停下來的情況，下半年營運狀況會更好，並持續擴廠，今年資本支出上看 700 億元，較去年 466 億元增加約 5 成。
鄭平表示，AI 用了就回不去，大家只會越用越多，受惠相關需求持續成長，且往年第三季一向都是全年營運高峰，因此預期下半年表現將優於上半年，至於毛利率不要有太過高的期望，現在的 35% 應該算是蠻合理的水準。
企業投資部副總裁劉亮甫補充，目前觀察已經公告財報的幾家大型雲端服務供應商 (CSP)，不論營收或是現金流都有達標，而市場現在討論的資本支出，每一家都出來宣佈還是需要繼續維持，而且可能會再提高一點。
劉亮甫進一步指出，雖然目前這幾家 CSP 的 2027 年資本支出沒有明確說法，但是看起來應該也會再增加，如果從這個角度來看，那這個 AI 資料中心的建設是在短時間內應該是不會停下來。
各事業群及產品方面，台達電預估，±400V、800V HVDC(高壓直流) 今年第三季量產，第四季出貨，但預計要到明年量才會比較大，今年 AI 相關產品占營收比重可望突破 25%、高於去年的 18%，液冷產品比重則佔整體 12% 以上。
其他事業群方面，今年電動車市場仍未見明顯回溫，但長期仍是趨勢，持續跟客戶合作研發，樓宇自動化則受記憶體等零組件供應影響，上半年部分產品出貨遞延，但隨著第二供應來源逐步到位，下半年出貨可望恢復正常。
產能佈局上，鄭平表示，由於目前 AI 需求強勁、量非常大，產能呈現吃緊，因此在全球同步擴產，泰國新廠完成後，產能將大幅提升，台灣、中國及美國也持續擴產，下半年資本支出估 400 億元，全年上看 700 億元。
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