search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

致茂Q1每股大賺9.12元 兩大成長動能續揚

鉅亨網記者魏志豪 台北

測試設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第一季財報，單季稅後純益達 38.64 億元，季增 52%，年增 82%，每股稅後純益 9.12 元，創下歷史次高，展望後市，公司預期，不論是量測及自動化檢測設備或是半導體 / Photonics 測試解決方案，都將持續成長，看好後市營運。

cover image of news article
半導體測試示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

致茂第一季營收 118.59 億元，季增 38%，年增 73%，毛利率 63%，季增 2 個百分點，年增 3 個百分點，營益率 40%，季增 5 個百分點，年增 9 個百分點，稅後純益 38.64 億元，季增 52%，年增 82%，每股稅後純益 9.12 元。


致茂指出，第一季受惠 AI 伺服器電源大幅增長，量測及自動化檢測設備需求暢旺，相關業績季增 105%、年增 48%，半導體 / Photonics 測試解決方案營收也同步成長，季增 19%、年增 44%。

展望後市，致茂看好，隨著 AI 伺服器電源架構升級，相關電源測試需求持續成長，客戶更已預訂全年產能，預期第二季相關營收將延續成長動能；半導體 / Photonics 測試解決方案則受惠美系 CPU/GPU/CSP 大廠導入自家系統級測試 (SLT) 設備，客戶群從輝達一家，擴展至超微 (AMD-US)、谷歌 (GOOG-US)，帶動 SLT 需求高於預期。

針對 CPO 領域，致茂目前已取得多個關鍵製程 (Insertion) 訂單，如 Insertion 3/4 等，公司看好後續成長潛力巨大。


文章標籤

致茂SLTCPO測試設備法說

相關行情

台股首頁我要存股
致茂2120+3.16%
超微半導體337.11+4.30%
Alphabet公司(C)347.31-0.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
致茂

73.08%

勝率

#波段上揚股

偏強
致茂

73.08%

勝率

#極短線強勢

偏強
致茂

73.08%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
致茂

73.08%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty