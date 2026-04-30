致茂Q1每股大賺9.12元 兩大成長動能續揚

測試設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第一季財報，單季稅後純益達 38.64 億元，季增 52%，年增 82%，每股稅後純益 9.12 元，創下歷史次高，展望後市，公司預期，不論是量測及自動化檢測設備或是半導體 / Photonics 測試解決方案，都將持續成長，看好後市營運。