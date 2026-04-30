致茂Q1每股大賺9.12元 兩大成長動能續揚
鉅亨網記者魏志豪 台北
測試設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第一季財報，單季稅後純益達 38.64 億元，季增 52%，年增 82%，每股稅後純益 9.12 元，創下歷史次高，展望後市，公司預期，不論是量測及自動化檢測設備或是半導體 / Photonics 測試解決方案，都將持續成長，看好後市營運。
致茂第一季營收 118.59 億元，季增 38%，年增 73%，毛利率 63%，季增 2 個百分點，年增 3 個百分點，營益率 40%，季增 5 個百分點，年增 9 個百分點，稅後純益 38.64 億元，季增 52%，年增 82%，每股稅後純益 9.12 元。
致茂指出，第一季受惠 AI 伺服器電源大幅增長，量測及自動化檢測設備需求暢旺，相關業績季增 105%、年增 48%，半導體 / Photonics 測試解決方案營收也同步成長，季增 19%、年增 44%。
展望後市，致茂看好，隨著 AI 伺服器電源架構升級，相關電源測試需求持續成長，客戶更已預訂全年產能，預期第二季相關營收將延續成長動能；半導體 / Photonics 測試解決方案則受惠美系 CPU/GPU/CSP 大廠導入自家系統級測試 (SLT) 設備，客戶群從輝達一家，擴展至超微 (AMD-US)、谷歌 (GOOG-US)，帶動 SLT 需求高於預期。
針對 CPO 領域，致茂目前已取得多個關鍵製程 (Insertion) 訂單，如 Insertion 3/4 等，公司看好後續成長潛力巨大。
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