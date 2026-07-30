新債王：債市義警正告訴Fed 想壓低通膨就得開始行動
鉅亨網編譯陳又嘉
《CNBC》報導，DoubleLine Capital 執行長、有「新債券天王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 周三 (29 日) 表示，美國公債市場正向聯準會 (Fed) 傳遞一個明確訊號：如果決策官員真的想把通膨降回 2%，就不能只是口頭表態，而必須付諸行動。
岡拉克在 Fed 公布最新利率決議後受訪表示，「如果你真的想把通膨降到 2%，我認為就必須升息。要達到 2% 的通膨目標將花很長時間，我們可能在未來幾年都未必能達到。」
Fed 將基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，符合市場普遍預期。不過，這項決議並非全體一致通過，有三位政策制定者投下反對票，主張升息 1 碼。
岡拉克表示，Fed 決議公布後，美國公債殖利率出現不同方向的變化，反映投資人對 Fed 是否真的會採取行動抱持懷疑態度。
他談到，「2 年期美國公債今天上漲，是因為市場認為 Fed 還在觀望。而在會後記者會後，長天期公債殖利率明顯上升，因為債市『義警』正在告訴 Fed：『如果你真的希望我們相信你的說詞，就必須開始實際行動。』」
10 年期美公殖利率上升超過 7 個基點，至 4.681%。30 年期公債殖利率升至 5.213%，為 2007 年以來新高。而對貨幣政策最敏感的 2 年期公債殖利率則下跌 3 個基點，至 4.244%。
一般而言，長天期殖利率主要反映市場對通膨及財政赤字的預期，短天期殖利率則更直接反映市場對近期利率政策的預期。
Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 在記者會上強調，央行將採取必要措施，確保通膨回到 2% 的目標。
他表示，「我理解外界希望本委員會提供持續性的預測與評論，但就我們而言，我們需要直接且不受干擾的觀察市場對各項發展的反應。我要再次強調，本委員會的決策影響重大。在必要且適當的情況下，我們絕不會猶豫採取行動。」
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 債市不信華許抗通膨承諾 殖利率飆升揭他「虛張聲勢」
- Fed傳聲筒：3名官員力主升息 9月決策緊盯兩份通膨報告
- 〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動、美元腳軟 現貨金價反彈2%
- 一文掌握Fed重點決策：3張反對票、通膨目標不變、必要時不猶豫行動
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇