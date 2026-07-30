新債王：債市義警正告訴Fed 想壓低通膨就得開始行動

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-30 09:10

《CNBC》報導，DoubleLine Capital 執行長、有「新債券天王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 周三 (29 日) 表示，美國公債市場正向聯準會 (Fed) 傳遞一個明確訊號：如果決策官員真的想把通膨降回 2%，就不能只是口頭表態，而必須付諸行動。

新債王岡拉克：債市義警正告訴Fed，若真想壓低通膨，就必須開始行動(圖：Reuters/TPG)

岡拉克在 Fed 公布最新利率決議後受訪表示，「如果你真的想把通膨降到 2%，我認為就必須升息。要達到 2% 的通膨目標將花很長時間，我們可能在未來幾年都未必能達到。」

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Fed 將基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，符合市場普遍預期。不過，這項決議並非全體一致通過，有三位政策制定者投下反對票，主張升息 1 碼。

岡拉克表示，Fed 決議公布後，美國公債殖利率出現不同方向的變化，反映投資人對 Fed 是否真的會採取行動抱持懷疑態度。

他談到，「2 年期美國公債今天上漲，是因為市場認為 Fed 還在觀望。而在會後記者會後，長天期公債殖利率明顯上升，因為債市『義警』正在告訴 Fed：『如果你真的希望我們相信你的說詞，就必須開始實際行動。』」

10 年期美公殖利率上升超過 7 個基點，至 4.681%。30 年期公債殖利率升至 5.213%，為 2007 年以來新高。而對貨幣政策最敏感的 2 年期公債殖利率則下跌 3 個基點，至 4.244%。

一般而言，長天期殖利率主要反映市場對通膨及財政赤字的預期，短天期殖利率則更直接反映市場對近期利率政策的預期。

Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 在記者會上強調，央行將採取必要措施，確保通膨回到 2% 的目標。