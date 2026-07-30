鉅亨網編輯林羿君 2026-07-30 14:53

日本執政黨高層週四 (30 日) 透露，首相高市早苗已拍板定案，自明年 4 月起將食品與無酒精飲料的消費稅稅率由現行的 8% 暫時調降至 1%，此舉象徵高市在經歷數月的政治僵局後，正推動兌現其重要政見。

救物價也救民調！高市早苗拍板食品消費稅降至1% 為期兩年。(圖:REUTERS/TPG)

自民黨幹事長鈴木俊一表示，政府亦將針對合資格家庭發放補助金，以進一步減輕其食品購買負擔。他並強調，政府有強烈決心在兩年後將稅率回調至現行的 8% 水準。

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鈴木指出，高市已表明，將在不依賴赤字公債的前提下，確保政策所需財源，以維持市場信心。

此舉有望提振高市早苗下滑的民意支持度。在 2 月大選取得壓倒性勝利後，隨著蜜月期結束，高市的支持率已開始鬆動；選民對於政府過度聚焦於非急迫性的法案，而對日益高漲的生活成本感受遲鈍，已積累不少怨氣。

鈴木雖表示政府將在正式推行前制定詳細的財源籌措方案，但目前細節付之闕如，恐引發市場疑慮。

鑑於日本債務占 GDP 比重高居全球之冠，投資人已對高市的財政擴張路線是否具備長期可持續性表示擔憂。

伊藤忠研究所資深研究員竹內淳指出，儘管相關效益需待明年 4 月才能顯現，但降低食品消費稅對日本零售商而言無疑是一大利多。

他分析，此舉將有助於提振內需，若中東局勢趨於穩定，資金有望進一步流入日本消費類股。他表示，目前市場已開始出現這樣的趨勢，投資人正積極尋找 AI 題材以外的投資機會。

自民黨與執政聯盟夥伴日本創新黨，在今年 2 月眾議院選舉前便承諾，加速討論將食品消費稅率降至零、為期兩年的方案。

不過，在零售業者反映現有收銀系統無法支援零稅率後，政府隨後改提出將稅率降至 1% 的構想。

高市原先委託跨黨派委員會研議食品減稅細節，但經過數月討論後，委員會始終未能取得共識。

委員會內部不僅對減稅財源存在分歧，也對食品減稅是否為緩解物價上漲壓力的最佳方式意見不一，部分委員主張直接發放現金補助更具效率。

在相關討論展開前，跨黨派委員會主席曾提議，政府向低收入家庭發放約 6,000 億日圓（約 37 億美元）的現金補助，實質上讓符合資格家庭承擔的食品消費稅降至零。

鈴木表示，高市已告知委員會，她認為主席提出的方案是最佳做法。