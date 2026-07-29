鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-30 07:03

高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 周三 (29 日) 公布會計年度第三季財報，獲利大致符合市場預期，但對第四季的獲利展望低於市場預估。公司表示，財測保守主因是電腦零組件供應持續吃緊，尤其是記憶體價格大漲。消息公布後，高通盤後股價續跌。截至發稿，跌逾 4％。

高通執行長 Cristiano Amon 受訪表示，公司正採取具體措施提升未來獲利能力，包括自 9 月 1 日起全面調漲晶片售價，並持續精簡供應鏈。

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Amon 談到，「成本提高了，價格自然也會提高。」目前高通大部分晶片供應給智慧型手機製造商。

FY 2026 Q4 財測 v.s. 華爾街預估

營收：97-105 億美元 v.s. 100.2 億美元

EPS：2.05-2.25 美元 v.s. 2.36 美元

高通在財報聲明中指出，「整個半導體產業正面臨全面性的投入成本上升，包括晶圓製造、封裝、測試、先進封裝、記憶體及其他材料。」但管理層也強調「整體營收依然健康。」

智慧型手機晶片仍是高通最大營收來源。但在 Amon 領導下，公司正積極拓展其他市場，包括汽車、智慧眼鏡及機器人。高通希望明年非智慧手機業務能占公司總營收 60%。

Q3 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：99.5 億美元 v.s. 96.7 億美元

調整後 EPS：2.21 美元 v.s. 2.23 美元

高通第三季手機晶片營收為 51 億美元，年減 20%。公司表示，這反映出中國智慧手機市場已逐漸觸底。

Amon 表示，目前智慧型手機市場出現新的消費趨勢。他指出，由於價格負擔增加，低階與中階手機競爭力下降。即使是高階 Android 手機，消費者也開始偏向價格較低的產品。

他指出，「高階手機市場的消費偏好正逐漸轉向價格較低的高階機型，包括去年推出的舊款手機，原因就是記憶體價格上漲。」

他接著補充，「大家都知道目前供應成本很高，因此公司的毛利率也受到影響。這只是短期現象，我們正透過調漲價格來因應。」

積極布局 AI 資料中心

高通汽車業務成一大亮點。第三季汽車營收達 15.9 億美元。公司今年 6 月曾表示，2029 年汽車業務營收有望達 100 億美元。此外，高通周三宣布，已與 BMW 達成合作，將供應數位座艙晶片。

公司也積極切入快速成長的 AI 資料中心基礎設施市場。Amon 表示，公司仍朝著明年資料中心營收 50 億美元的目標前進。

此外，高通宣布已完成收購 AI 軟體公司 Modular。Modular 以開發 AI 程式設計技術聞名，高通表示，將於 8 月的活動上正式揭曉全新 AI 軟體平台。

專利授權仍是重要獲利來源

高通第三季 IoT 營收達 18.3 億美元，年增 9%。公司該業務包括工業低功耗晶片及智慧眼鏡晶片。

第三季淨利達 20 億美元，去年同期為 26.6 億美元，年減 25%。