鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-28 08:59

美股記憶體族群周一 (27 日) 延續火熱行情，閃迪、美光科技與希捷科技股價同步創歷史新高，展現強勁的上漲勢頭。這波漲勢背後，是華爾街投資機構 Melius Research 最新發布的樂觀預測，該報告明確指出，受 AI 熱潮驅動，記憶體需求可能在本世紀末前都保持高位。

受上述樂觀預測激勵，美光周一收盤大漲 5.6%，市值逼近 6000 億美元大關，過去一年累計漲逾 550%，閃迪單日飆升 8.1%，市值突破 1570 億美元，過去一年更狂漲逾 3000%。

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記憶體族群的爆發，核心在於 AI 資料中心對高效能記憶體的渴望。高頻寬記憶體 (HBM) 作為關鍵零件，直接整合在輝達或超微最先進的 GPU 中，為 AI 運算提供高速資料通道。

由於全球三大記憶體製造商三星、SK 海力士跟美光已大量將 DRAM 產能轉移至利潤更高的 HBM 生產，導致通用記憶體出現結構性短缺，進而引發價格暴漲。

根據 Counterpoint Research 數據，受記憶體價格上漲推動，DRAM 市場已連續兩季實現季減 30% 的成長。

面對嚴峻的供應缺口，市場行為正在質變。記憶體買家為了確保在 AI 競賽中取得優勢，越來越願意簽訂長達三年甚至五年的長期供應協議，例如博通已鎖定到 2028 年的記憶體供應。

Melius 分析師 Ben Reitzes 因此將美光評等上調至「買進」，並預測其未來 12 個月仍有 41% 上漲空間。

Reitzes 說：「市場最終將願意為 AI 所帶來的利潤和需求結構的非凡韌性支付更多。」

伯恩斯坦分析師 Mark Newman 也給予閃迪「買進」評等，強調獲利預期正因強勁的記憶體價格而大幅上調。

然而，記憶體晶片成本的飆升也正向下游傳導。根據顧能 (Gartner) 預測，今年 PC 價格將上漲 17%，目前 PC 內部使用的固態硬碟 (SSD) 價格已是去年 12 月的兩到三倍。

為因應長期需求，主要廠商正積極擴產，美光投入 240 億美元擴建新加坡 NAND 工廠，SK 海力士則在印第安納州建造其首座美國封裝廠。