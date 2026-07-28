鉅亨網新聞中心 2026-07-28 09:10

隨著 AI 基礎建設持續擴張，企業對高容量儲存設備需求不斷增加，投資機構 Wedbush Securities 在財報公布前調高希捷科技 (STX-US) 與威騰電子 (WDC-US) 目標價，認為兩家儲存裝置大廠將受惠於產品組合改善及硬碟平均售價 (ASP) 上升，最新一季財報有望優於市場預期。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 將希捷科技目標價由 825 美元調高至 1,000 美元，調升幅度約 21.2%；威騰電子目標價則由 540 美元上調至 650 美元，調升幅度約 20.4%，兩家公司投資評等皆維持「加碼 (Overweight)」。

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Bryson 表示，預期希捷即將公布的最新一季財報將優於市場共識，主要受惠於毛利率改善。他認為，小幅調漲產品價格，加上高階產品出貨比重提升，可望再次推升公司獲利表現優於市場預估。

他進一步指出，隨著新的長期供貨協議 (Long-Term Agreements，LTA) 陸續生效，預期希捷平均銷售價格將一路改善至 2027 年，持續支撐營收與獲利能力。

對於威騰電子，Bryson 同樣持樂觀看法。他表示，公司本季財報也有望超越市場預估，而且相較於希捷，由於管理層先前提出較保守的毛利率展望，因此威騰實際繳出優於預期成績的空間可能更大。

Bryson 指出，此次調整財務模型，主要反映對 2028 會計年度 (FY2028) 展望更加樂觀，原因在於市場對未來硬碟平均售價假設持續上修，使公司中長期獲利預測同步改善。

根據市場預估，希捷將於 7 月 28 日公布 2026 會計年度第四季財報，分析師平均預估每股盈餘 (EPS) 為 5.08 美元，營收約 34.9 億美元。

威騰電子則預計於 8 月 5 日公布最新一季財報，市場平均預估每股盈餘 3.30 美元，營收約 37 億美元。