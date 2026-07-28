〈港股盤後〉恒指與科指小漲 存儲概念與PCB板塊遭遇拋售

鉅亨網新聞中心 2026-07-28 16:39

港股主要指數周二 (28 日) 收漲，呈現先高後低再回穩的震盪走勢。截至收盤，恒生指數上漲 0.41%，收報 25,310.85 點；恒生科技指數漲 0.61%；國企指數漲 0.85%。大市全日成交額達 2,506.3 億港元。

恒指與科指小漲 存儲概念與PCB板塊遭遇拋售(圖:shutterstock)

今日大市盤初高開，恒指最高曾見 25,440 點，但在存儲及 AI 概念股拖累下，盤中一度倒跌 132 點至 25,074 點，考驗 100 日線支撐，直到臨近尾盤才小幅反彈。

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餐飲板塊漲幅居前，其中小菜園漲超 5%。分析指出，6 月餐飲收入數據顯示行業基本面最弱時期已過，邊際數據呈溫和向上態勢。科網股表現活躍，網易與京東分別漲逾 4%，小米漲約 2%。

新能源汽車走強，零跑汽車漲 3.72%，理想汽車漲 3.33%。板塊走強核心在於出口高增、海外本土化落地以及智能化趨勢的催化。

儘管大盤收高，但存儲概念股與 PCB 板塊遭遇重挫。南方兩倍做多海力士大跌超過 30%，南方兩倍做多三星電子跌逾 26%。兆易創新與瀾起科技分別下跌 17.36% 與 13.79%。

分析師指出，晶片股集體下挫是由多重憂慮疊加而成：

融資壓力與資金撤退：市場擔心 AI 數據中心項目的融資壓力，且資金正從高彈性的存儲鏈撤退。

技術突破與競爭：中國半導體技術的突破及本土廠商帶來的激烈競爭，加深了市場對韓系存儲雙雄供給過剩的預期。

AI 預期修正：由於谷歌二季度出現歷史性負現金流，市場開始修正先前過高的 AI 資本開支預期，引發對「循環融資」風險的關注。