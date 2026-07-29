鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-29 13:50

受銀行股上漲的提振，新加坡股市可望迎來近 6 年來最佳單月表現。新加坡海峽時報指數在 7 月份已累計上漲 8.6%，這是有望創下自 2020 年 11 月以來，最強勁的單月漲幅紀錄。

亞股科技股動盪 新加坡股市成避風港 有望創6年來最佳單月漲幅(圖:shutterstock)

此次股市上揚的主要驅動力來自於權重極高的銀行板塊。其中，星展集團控股 (DBS Group Holdings Ltd.) 與華僑銀行 (OCBC) 表現尤為亮眼，兩家銀行龍頭均在當月錄得兩位數的漲幅，成為推動指數攀升的最大功臣。

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當全球市場因人工智慧 (AI) 產業的劇烈波動而動盪不安時，新加坡股市憑藉其集中於銀行等傳統產業的結構，成為了投資者的防禦性避風港。市場交易員普遍看好新加坡的經濟與政治穩定性，且指數中包含大量具備吸引力的派息股，這在不確定的全球環境中提供了額外的安全邊際。

富達國際 (Fidelity International) 投資組合經理 Yeo Sui Chuan 指出，新加坡市場在「增長」與「估值」之間取得了良好的平衡。他強調，國內銀行不僅提供穩健且具吸引力的股息收益率，更間接受益於區域財富的流入以及出口貿易的增長。

隨著美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在白宮進行會晤，市場對中東衝突達成外交解決方案的希望大增，促使全球油價周二回落，油價下跌預期將減輕美國聯準會 (Fed) 在本周稍晚利率決策上的壓力。