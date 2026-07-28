鉅亨網新聞中心 2026-07-28 15:10

2026 年以來，香港股市呈現出「發行火熱」與「回購激增」的雙重特點。一方面，新股上市（IPO）動能強勁，募資規模與家數均較去年同期大幅增長；另一方面，在市場震盪下行的背景下，各大龍頭企業紛紛斥資回購，以行動支撐公司價值。

港股年內回購總金額超千億港元 近300家公司出手(圖:shutterstock)

IPO 募資總額突破 2700 億

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根據 Wind 數據顯示，截至今年 7 月 27 日，港股市場共有 100 家公司完成首次公開發行，較去年同期增長 92.31%。IPO 募資總額達 2723.39 億港元，較去年同期激增 111.26%。

這波熱潮展現出鮮明的結構特徵：首先是大型「A+H」股領銜，31 家已在 A 股上市的公司在港發行，其募資額達 1736.10 億港元，占總額六成。

其次，科技企業占據主導地位，硬體設備、半導體及軟體服務三大賽道的募資額合計約 1849.50 億港元，占比高達七成。

其中，立訊精密、勝宏科技、牧原股份及東鵬飲料等公司募資規模皆突破百億港元。此外，基石投資者的護航亦是關鍵。年內有 83 隻新股引入基石投資者，其中新加坡政府投資（GIC）、淡馬錫、阿布扎比投資局等國際主權基金頻頻出手，認購總額約 1125 億港元，占募資總額四成。

回購總額突破千億港元

在新股發行如火如荼之際，港股二級市場則湧現規模空前的回購潮。截至 7 月 27 日，港股年內累計回購總金額已達 1006.67 億港元，回購股份數量達 75.18 億股，較去年同期增長超過 50%。

目前已有近 300 家上市公司採取回購行動，主要目的是在指數震盪下行、股價被低估時穩定投資者信心。騰訊控股以 261.28 億港元的回購額位居榜首，年內累計發起 53 次回購。友邦保險與小米集團緊隨其後，回購金額分別達 136.35 億港元與 113.16 億港元。

除了網路巨頭，回購力量也遍及醫療健康（如藥明康德）、物流航運（如順豐控股、中通快遞）及汽車出行等領域。

市場展望：流動性與信心修復

儘管港股主要指數如恒生科技指數年內承壓明顯，但企業的大規模回購展現了對長期價值的信心。分析人士指出，港股目前正處於「十字路口」，未來行情轉向需仰賴全球流動性改善與基本面企穩的共振。