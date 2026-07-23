鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-23 16:00

美國規模 30 兆美元的公債市場 7 月再度遭遇拋售，如今債市正逼近一項令人憂心的里程碑。

30 年期美國公債殖利率周三 (22 日) 上升 1.6 個基點至 5.146%，使其連續站穩 5% 以上的天數達到 12 天，創下 2007 年以來最長紀錄。根據道瓊市場數據，這是近 18 年來罕見情況。

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雖然 6 月通膨數據降溫，油價也因美國與伊朗達成停火協議而回落，但美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率仍達 3.5%，距離聯準會(Fed)2% 的目標仍有一段距離。此外，中東脆弱的和平局勢迅速瓦解，全球布蘭特原油價格以重新站上每桶 94 美元。

加拿大投資管理公司 Mackenzie Investments 固定收益策略長 Dustin Reid 說：「長天期債券最大的敵人就是通膨。如果通膨維持高檔更久，投資人就必須要求更高的報酬作為補償。」

近期能源價格回落，使公債殖利率自高點稍微回落，但另一方面，人工智慧 (AI) 投資熱潮帶動超大規模雲端業者 (Hyperscalers) 持續大量發行長天期公司債，正對市場形成新的供給壓力。

龐大的 AI 融資需求，也讓債券投資人有更多選擇，而不再僅著眼於殖利率約 5% 的 30 年期美債。

市場人士常說，5% 的美國公債殖利率本身並沒有什麼「魔法數字」的意義，只是容易引起市場關注的整數關卡，並不代表美國政府因此就無法繼續發債。

相較之下，作為房貸定價基準的 10 年期美債殖利率目前仍低於 5%，周三報 4.657%，接近美伊衝突期間高點。30 年期固定房貸利率目前約 6.55%，已達到可能抑制房貸再融資需求的水準。2 年期美債殖利率周三升至 4.301%，創 2025 年 2 月以來新高。

不同於 2023 年及今年稍早，30 年期公債殖利率一旦突破 5%，市場已愈來愈難將其快速壓回。這代表美國政府管理龐大債務與財政赤字的成本將持續攀升。

Vanguard 抵押貸款、機構債與波動率主管 Alexander Payne 表示，這波債市賣壓並沒有單一明確原因，但同樣也沒有大量買盤急於進場承接。

他指出，在美國財政赤字龐大，以及 AI 基礎建設將持續投入歷史性資本支出的背景下，「未來市場還會有許多機會，以更高殖利率買進長天期債券，這是目前市場相當特殊的一點。」

美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 周二在國會作證時表示，美伊衝突至今已耗費 375 億美元，川普政府另向國會申請 670 億美元追加預算，以支應持續升高的軍事行動。

與此同時，美國債務占國內生產毛額 (GDP) 比重今年春季已突破 100%，整體國債規模逼近 40 兆美元。

另一方面，儘管美國發債需求持續增加，但近年來外國投資人對美債市場的參與度已逐漸下降。

Wellington 管理公司固定收益投資組合經理 Brij Khurana 表示：「美債市場需要完成由海外投資人轉向國內投資人的接棒，但國內資金大概只有在股市下跌時才願意承接。」

他說：「如果股市出現明顯修正，債券的避險效果就會更加凸顯。」

Reid 則認為，若 30 年期美債殖利率升至 5.25%，美國財政部可能開始感到不安。