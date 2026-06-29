鉅亨網新聞中心 2026-06-29 16:20

在全球金融市場充滿不確定性、聯準會政策轉向之際，全球大型債券機構對布局方向罕見形成共識。包括美國資本集團、Insight Investment、法國外貿銀行與 PIMCO 均看好美債殖利率曲線「腹部」，認為 5 年期美債兼具「攻守優勢」，不僅可望受惠於降息行情，也具備抵禦市場波動的能力，成為現階段債券投資的核心配置。

升息、降息都不怕 華爾街齊看好「萬全之策」：5年期美債最穩。(圖:shutterstock)

5 年期美債被視為當前宏觀經濟形勢的晴雨表，與直接受到短期利率預期驅動的 2 年期債券，或是對通膨高度敏感的長期債券相比，5 年期品種展現了獨特的平衡優勢。它不僅提供了極具吸引力的殖利率，更重要的是，其覆蓋的週期足以涵蓋可能的寬鬆與升息兩大路徑。

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Insight Investment 北美固定收益主管 Brendan Murphy 將其譽為「理想的轉折點」；Capital Group 投資組合經理 Chitrang Purani 則強調，殖利率曲線前端的波動性過大，而 5 年期美債正好能為投資者提供避風港，有效抵禦即將公佈的非農就業報告與消費者物價指數（CPI）等經濟數據引發的劇烈震盪。

掌握市場敘事的避風港

除了防禦性質，中期公債更具備「性價比」優勢。透過「蝶式指標」觀察，5 年期美債殖利率相對於 2 年期與 30 年期債券的表現，顯示其價格相對便宜。即便市場對於聯準會何時降息、或是是否持續升息存在分歧，5 年期美債的佈局依然顯得穩健。

對於那些擔心通膨不減反增的投資者而言，這類中期債券也提供了緩衝。法國外貿銀行（Natixis）北美利率策略主管 John Briggs 指出，選擇中期公債能讓投資者在市場重新定價潛在降息預期時，握有更主動的空間。即便聯準會政策維持鷹派，這些債券也能承受相對較小的衝擊，相較於長期債券更具抗風險能力。

債券巨頭堅定佈局

即便各家機構對於未來經濟走向的預測略有不同，但「擁抱腹部債券」的策略卻不謀而合。債券巨頭 PIMCO 傾向於認為下半年經濟將放緩，這將為聯準會維持利率不變爭取時間，因此採取了超配策略，並將持倉重點鎖定在 2 年期至 5 年期的債券區間。

PIMCO 高級投資組合經理 Michael Cudzil 認為，若市場情緒迅速轉向討論寬鬆政策，短中期美債殖利率跌破 4% 的可能性極高。