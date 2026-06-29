鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 15:30

全球頂尖債券資產管理機構正集體鎖定五年期美債，視其為應對華許掌舵 Fed 之後緊縮政策的最佳避風港。

(圖:shutterstock)

Capital Group、品浩 (Pimco)、Insight Investment 及 Natixis 等機構皆透露，正加碼佈局五年期美債，該天期殖利率現約落在 4.15%。

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Insight Investment 北美固定收益主管 Brendan Murphy 指出，五年期美債是「很好的平衡點與樞紐」，既能反映較長時間跨度的景氣與貨幣政策循環，又不像二年期美債那般受短期升息預期劇烈牽動。

Capital Group 投資組合經理 Chitrang Purani 表示，前端波動過大，中期利率相對具防禦性。儘管通膨韌性支持利率維持高檔，但經濟成長動能並不均衡，未來政策路徑仍存變數。

五年期美債當前還具備相對便宜的優勢。所謂蝶式價差 (Butterfly Spread，衡量五年期相對於二年及三十年期表現) 接近一年多來高位，暗示價格遭低估。

Natixis 北美利率策略主管 John Briggs 認為，若 Fed 今年升息、明年底後再回撤，五年期美債可爭取到反映後續寬鬆的時間緩衝。