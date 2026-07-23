鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-23 13:29

Nike 與在華最大經銷商合作 27 年後重劃邊界，運動零售商滔搏 (06110-HK) 22 日（周三）開盤大跌，收盤跌幅達 24%，市值蒸發約 30 億港元，僅剩 90 億港元。

前一天，滔搏收到 Nike 的正式通知：自 2027 年 1 月 1 日起，滔搏在中國內地營運的 Nike 產品線上平台銷售業務，將全面終止。

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滔搏 2025～2026 年度總收入為人民幣 257.4 億元，Nike 產品線上銷售約佔總收入 22%。推算下來，相關業務的生意規模在 56 億元左右。

「該事項短期內將對業務產生重大影響。」滔搏在公告中表示。

業界在 6 月即有消息傳出，Nike 準備收回經銷商線上經營權，以官方渠道重建價格秩序。

目前消費者打開購物 APP 搜索 Nike 同款產品，會顯示不同經銷商多個價格，分不清哪家是官方、哪家是授權、哪家是水貨；品牌價值也為經銷商折扣所稀釋。

據《21 財聞滙》報導，兩家合作始於 1999 年。滔搏一度是 Nike 在華最為倚重的零售夥伴，其在中國的數千家直營門市，撐起 Nike 在華約三成生意。

這次 Nike 收回線上授權，雙方均表態，仍將在中國線下銷售領域保持合作。

「發揮線下營運、本地服務和下沉市場等優勢，打造新概念門市、高端體驗店。」滔搏在公告中表態。

「這件事的核心，是打造一個更強大、更可持續的市場生態。」