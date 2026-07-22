鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-23 01:00

亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (22 日) 裁減部分通用人工智慧 (AGI) 部門職位，成為公司 1 月大規模裁員後，最新一波針對特定團隊的人力調整。亞馬遜並未透露此次受影響的員工人數。

AGI 是尚未實現的 AI 概念，指能超越人類智慧，並可自主學習、成長及運作的系統。目前多家頂尖 AI 企業都在投入相關研發，希望未來能利用這類系統解決更複雜的問題。

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亞馬遜發言人表示，公司多年來持續開發大型 AI 模型，相關工作依然是最重要的業務之一。但 AI 領域變化迅速，亞馬遜正進一步聚焦對客戶最重要的計畫，以加快關鍵項目的推進速度。這項策略也帶來艱難決定，包括裁撤 AGI 組織內部分職位。

亞馬遜近年積極擴大 AI 產品布局，不僅開發 Nova 系列基礎模型，也透過亞馬遜雲端服務 (AWS) 向客戶提供生成式 AI 服務，並把 AI 功能導入零售及裝置業務。

此次裁員正值大型科技公司持續增加 AI 基礎設施支出，同時重新調整人力配置之際。亞馬遜執行長賈西推動簡化組織並加速 AI 投資，公司 1 月已宣布裁減約 1.6 萬名員工。

亞馬遜 AGI 部門近來也經歷高層變動。原先負責 AGI 業務的高階主管 Rohit Prasad 已於去年底離職，AGI 實驗室負責人 David Luan 則在今年 2 月離開。去年 12 月，亞馬遜將 AGI 工作整併至資深副總裁 Peter DeSantis 領導的部門，該組織同時涵蓋晶片開發及量子運算。

網路論壇上的員工發文顯示，AGI 資料服務及資訊團隊均有人受到影響，但完整裁員規模仍無法確認。