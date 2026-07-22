鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 22:40

蘋果 (AAPL-US) 正準備全面翻新 Mac 產品線，希望掌握人工智慧 (AI) 熱潮帶動的高效能筆電與桌機需求。外媒周三 (22 日) 援引知情人士消息報導，蘋果計劃從今年秋季至明年陸續更新目前銷售的所有 Mac，包括久未更新的桌上型電腦、多款筆電，以及採用全新設計的 MacBook Pro。

首波新品將包括換上 M6 晶片的入門款 14 吋 MacBook Pro，以及兩年來首度更新的 iMac。兩款產品的開發工作已經完成，外觀預計大致延續現有設計，但最快要到今年秋季才會出貨。

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Mac 近年迎來復甦，銷售可望連續第三年成長，尤其受到需要執行高運算量 AI 代理人的使用者青睞。不過，記憶體晶片短缺正在限制蘋果生產，也迫使公司提高產品售價。蘋果對相關消息不予置評。

OLED 觸控 MacBook Pro 最快年底登場

產品藍圖中最受矚目的是重新設計的高階 14 吋及 16 吋 MacBook Pro，將成為首批採用 OLED 螢幕及觸控功能的 Mac。OLED 可呈現更鮮豔的色彩，目前已應用於 iPhone 與 iPad Pro。

這批內部代號 K114 及 K116 的新機，仍預計在今年底至明年初推出。蘋果目前正以 macOS 27.1 測試相關裝置，該作業系統預計 10 月底向消費者發布。

《彭博》先前報導，新款高階 MacBook Pro 將提供 M5 Pro 及 M5 Max 晶片選項。蘋果也已開始規劃後續機型，預計 2027 年底至 2028 年初推出，並搭載 M7 Pro 及 M7 Max 晶片。

蘋果也計劃明年初前更新 13 吋及 15 吋 MacBook Air，外觀仍將接近現有版本，但公司正開發最快 2028 年問世的 OLED 機型。MacBook Air 上一次全面改版是在 2022 年。

另一款採用全新設計的入門版 14 吋 MacBook Pro 預計明年推出，外型將接近重新設計的高階機型，但搭載標準版 M7 晶片。蘋果也在測試更新版平價筆電 MacBook Neo，將改用升級版 A19 Pro 晶片、增加記憶體，並透過定期推出新色維持市場熱度。

桌機供不應求 記憶體短缺牽動新品時程

蘋果也在開發採用 OLED 螢幕的新款 iMac，讓顯示技術與高階 MacBook Pro 及未來的 MacBook Air 接軌。相關 OLED 面板預計也將率先應用於今年推出的新款 iPad mini。

Mac mini 及 Mac Studio 同樣有升級計畫。測試中的 Mac mini 分別採用 M5 Pro 與 M6 晶片，Mac Studio 則搭載 M5 Max 及 M5 Ultra。不過，產品上市時間、晶片及記憶體配置，仍取決於記憶體晶片供應情況。

Mac mini 與 Mac Studio 憑藉強大運算能力，以及可連接外接螢幕與不同運算環境的彈性，成為執行 AI 應用程式的熱門裝置。部分現有機型需求遠超供給，新訂單至少要等待三個月才能出貨，也使蘋果難以在維持正常庫存的情況下推出新品。

蘋果執行長庫克 4 月表示，相關產品可能還需要數月才能恢復供需平衡。公司 2 月也首度宣布，將在美國休士頓生產 Mac mini，進一步將製造版圖從亞洲擴展至美國。