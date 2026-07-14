鉅亨網新聞中心 2026-07-14 13:32

此消息由三星晶圓代工首席工程師金正坤透過社群平台披露，並確認「AI5」晶片將採用三星 2 奈米製程技術進行生產。

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此次合作的生產基地將落在三星位於美國德克薩斯州泰勒市（Taylor）的晶圓廠。該工廠預計於今年年底啟動初期運轉，並於明年起正式投入生產，AI5 將是該廠營運後首個關鍵的大型量產項目，同時也是三星 2 奈米製程首次應用於超大型商業訂單。

市場分析認為，這項合作顯示出特斯拉正積極構築多元化的晶片供應鏈，而三星在其中扮演了從現有產品到下一代產品的關鍵連續性生產角色。

在產品路線規劃上，特斯拉的 AI 晶片開發橫跨多個世代，包括現有的 AI4 及 AI4 升級版晶片，而 AI5 將作為首款採用 2 納米尖端工藝的產品，將廣泛應用於特斯拉的機器人、自動駕駛車輛及數據中心等場景。

根據產能規劃，AI5 晶片的生產將由三星與台積電共同分擔，隨後的 AI6 晶片預計由三星負責，而 AI6.5 則規劃由台積電專責。

對於三星而言，這筆訂單具有關鍵的財務戰略意義。三星電子非存儲器部門今年第二季度面臨約 6000 億韓元的虧損壓力，晶圓代工業務的長期承壓更是主要影響因素。

隨著泰勒工廠明年正式投產並開始向特斯拉出貨，外界普遍看好這將成為三星晶圓代工事業部扭轉局面的契機，有效改善部門的盈利狀況。